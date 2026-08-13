Nuevo Museo de Santiago: ¿Dónde estará y cómo será el espacio cultural?

13 ag. 2026 - 17:48 hrs.

Santiago sumará un nuevo espacio dedicado al arte contemporáneo. Se trata del Nuevo Museo de Santiago, NuMu, un proyecto impulsado por la Fundación Engel que actualmente se encuentra en construcción y que busca convertirse en un punto de encuentro entre el arte, la ciudadanía y la naturaleza.

El recinto estará enfocado en el arte contemporáneo chileno y latinoamericano, con una propuesta que busca ser abierta, inclusiva y accesible. Entre sus principales contenidos se contempla la exhibición de obras pertenecientes a la Colección Engel, que reúne trabajos de destacados artistas nacionales desde la década de 1960 hasta la actualidad.

¿Dónde estará ubicado el Nuevo Museo de Santiago?

El NuMu se emplazará en el extremo sur del Parque Bicentenario de Vitacura, específicamente en Dag Hammarskjöld 3050, en Santiago. El proyecto busca integrarse al parque y aprovechar las vistas hacia el río Mapocho, el cerro San Cristóbal, el cerro Manquehue y la cordillera de los Andes.

¿Cómo será el museo?

El edificio contará con un primer nivel abierto hacia el entorno, donde habrá una plaza central destinada a actividades culturales y encuentros ciudadanos. También tendrá un auditorio multiuso para espectáculos de danza, teatro y cine, además de charlas y actividades comunitarias. A esto se sumarán una cafetería, restaurante y tienda.

En el segundo nivel estarán las principales salas de exhibición, con 2.144 metros cuadrados destinados a muestras permanentes de arte contemporáneo chileno y latinoamericano, además de exposiciones temporales nacionales e internacionales.

El nivel subterráneo estará destinado a la educación, experimentación e innovación. Allí se contemplan talleres para distintas edades, una Sala de Arte Sonoro para experiencias inmersivas y una biblioteca con espacio de consulta para investigación y estudios.

Las obras del NuMu ya están en desarrollo y, de acuerdo con antecedentes publicados en mayo de 2026, su apertura está proyectada para 2027 o comienzos de 2028. El proyecto contempla una inversión cercana a los US$25 millones y busca posicionarse como un nuevo referente cultural de Santiago.