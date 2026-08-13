"¿A nadie se le ocurrió antes?": La dura crítica de Neme por la "subutilización" de la nueva cárcel de Talca

13 ag. 2026 - 10:53 hrs.

¿Qué pasó?

Un masivo operativo de seguridad que comenzó su despliegue durante la madrugada para trasladar a 298 reos de alta peligrosidad desde Santiago hacia el Complejo Penitenciario “La Laguna” en Talca. La acción, denominada "Operación Cancerbero" por el Gobierno de Kast, reabrió el debate sobre la gestión del sistema penitenciario y el hacinamiento en los penales del país.

Durante Mucho Gusto, José Antonio Neme lanzó duras críticas por la evidente "subutilización" que registraba este moderno recinto penal en la región del Maule, el cual se inauguró en 2025 y mantenía más de 1.600 cupos disponibles antes de esta intervención.

Un recinto de estándar internacional desaprovechado

Durante el programa, el conductor enfatizó una contradicción: la sobrepoblación en cárceles como Santiago I frente a la infraestructura de “La Laguna”. Este recinto, ubicado a 10 kilómetros de Talca, cuenta con capacidad para más de 2.320 internos, más de 1.500 cámaras de seguridad, inhibidores de señal y estrictos controles de acceso.

"Es una opinión evidente de que aquí hubo siempre un problema de organización y de gestión, más allá de la capacidad carcelaria. Si tú tenías una unidad de estas características, a 11 kilómetros de una ciudad como Talca, que estaba subutilizada (...), ¿por qué estábamos padeciendo las tortuosas imágenes de Santiago I y las pelotas con droga?", cuestionó Neme.

En esa línea, el animador remarcó que el recinto maulino cuenta con altos estándares de control y seguridad que impiden que los reclusos mantengan operaciones delictivas con el exterior.

Cuestionamientos a la gestión del Gobierno anterior

El comunicador criticó directamente que no se decidiera usar esta infraestructura ya terminada, en contraste con los proyectos planteados por la administración anterior del expresidente Gabriel Boric.

"Si esto estaba disponible desde hace un año o un año y medio, ¿a nadie se le ocurrió durante el año pasado llevar adelante una política de segregación penal de este tipo?", criticó el conductor.

Asimismo, Neme recordó la polémica propuesta de la gestión previa para construir un nuevo penal en el cuadrante del Centro de Justicia en Santiago: "En vez de hacer esa propuesta tan brillante, que quedó en la absoluta nada porque fue un titular que no tuvo ninguna bajada, ¿a nadie se le había ocurrido esto?", agregó.

Finalmente, el periodista se preguntó si existen otros recintos penales en condiciones similares a lo largo del país: "Como Talca, ¿hay otras unidades parecidas en el país que están absolutamente subutilizadas y que tienen características de estándar internacional?", concluyó.