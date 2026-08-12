Presidenta de la CPC propone cambio en indemnización por años de servicio: "Debería progresivamente ser reemplazado"

12 ag. 2026 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, respaldó la posibilidad de modificar el actual sistema de indemnización por años de servicio en el país y reemplazarlo por un esquema a todo evento, en medio del debate por la reactivación del mercado laboral y las altas cifras de desempleo.

En entrevista con Radio Infinita, la líder del gremio empresarial argumentó que el modelo vigente genera importantes costos para la contratación de trabajadores y, al mismo tiempo, perjudica la productividad y la movilidad dentro de las empresas.

Un cambio para impulsar el empleo

Durante la conversación, Jiménez recordó que esta alternativa no es nueva para el sector productivo, sino que formó parte de las propuestas entregadas por el gremio para dinamizar la economía nacional.

"El analizar la indemnización por año de servicio es algo que nosotros hemos promovido también; lo propusimos el año pasado cuando publicamos nuestras 50 medidas para promover el empleo, la inversión y el crecimiento, porque creemos que es un mecanismo que debiera progresivamente ser reemplazado por una indemnización a todo evento, como lo es el Seguro de Cesantía", afirmó la presidenta de la CPC.

En esa línea, la dirigenta gremial explicó que la legislación actual desincentiva que un trabajador busque nuevas oportunidades profesionales por temor a perder los años acumulados en su puesto actual.

"La indemnización por año de servicio es un costo importante para la contratación, pero además genera un costo en las relaciones laborales y en la productividad laboral, porque al colaborador que quiere cambiarse a un trabajo donde a lo mejor puede tener mucho mayor potencial, eventualmente le va a convenir que lo despidan para poder llevarse esa indemnización, en contrario a renunciar y buscar otro trabajo", agregó.

El impacto en los costos de contratación

Respecto al panorama general del trabajo en el país, Jiménez advirtió que el mercado laboral está debilitado por una suma de exigencias y regulaciones que han encarecido la creación de nuevos puestos formales.

"Acá hay una seguidilla de situaciones que se juntaron, como alzas sucesivas de salarios mínimos por sobre los aumentos de productividad, reducción de jornada y la reforma previsional. Cuando le cargas procesos engorrosos a las empresas y encareces la contratación, lo que sucede progresivamente es que el mercado laboral se debilita. Por eso las fichas están puestas en reactivar la economía", concluyó.