Llegó a Chile el carro de Bomberos más caro de la historia: Así es el vehículo que cuenta con escala de 31 metros

12 ag. 2026 - 09:12 hrs.

¿Qué pasó?

El Cuerpo de Bomberos de Santiago incorporó oficialmente a su flota un moderno carro de última generación destinado a la 9.ª Compañía, un vehículo especializado que se convirtió en la unidad de mayor costo operativo en la historia de la institución en el país.

El nuevo carro de bomberos permitirá combatir incendios estructurales e industriales desde el exterior y a gran altura, además de realizar rescates en edificaciones de difícil acceso, reduciendo drásticamente la exposición y el riesgo para los voluntarios.

¿Quién financia la unidad?

La compra se concretó a través de financiamiento público liderado por el Gobierno de Santiago, encabezado por el gobernador Claudio Orrego, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Santiago y la Junta Nacional de Bomberos de Chile.

“Una ciudad preparada es siempre una ciudad más segura, y eso significa invertir en prevención. (...) Tenemos que poner los recursos donde ponemos las prioridades. Esta nueva maquinaria permitirá enfrentar emergencias en condiciones especialmente complejas, llegando a lugares de difícil acceso y, al mismo tiempo, protegiendo la vida de nuestros voluntarios”, señaló Claudio Orrego en la entrega.

Esta entrega representa la mayor asignación de recursos aprobada mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para material dirigido a bomberos en el país.

Características técnicas del vehículo

Se trata de una unidad Rosenbauer Cobra 104; el carro cuenta con una escala mecánica y un brazo telescópico con un alcance de 31,7 metros. Además, posee una bomba capaz de lanzar 2.000 galones de agua por minuto, equivalentes a más de 7.500 litros. Asimismo, dispone de un depósito interno con una capacidad de 1.135 litros.

Aton

Aton

Finalmente, incorpora un sistema de autonivelación y estabilización electrónica que le permite operar con seguridad en pasajes o calles estrechos, donde no es posible desplegar el vehículo en su totalidad.

Gobierno de Santiago

Gobierno de Santiago

Inversión total

El costo final del vehículo alcanzó los US$2.064.240, casi $2.000 millones de pesos. El desglose de los recursos incluye un aporte directo del Gobierno de Santiago de $1.900.246.000 mediante el FNDR, complementado con un aporte del Cuerpo de Bomberos de Santiago de US$18.718.

Esta entrega se enmarca en un plan global de financiamiento del Gobierno de Santiago que supera los 30 mil millones de pesos, destinados a la renovación de infraestructura, vestimenta técnica y la compra de decenas de carros de rescate, forestales y multipropósito para las distintas compañías de la Región Metropolitana.

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