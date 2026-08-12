Subsidio Maternal: ¿Desde qué momento se puede solicitar?

12 ag. 2026 - 10:00 hrs.

El Subsidio Maternal, también conocido como SUF Maternal, es un aporte económico mensual destinado a mujeres embarazadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no cuentan con previsión social.

El beneficio comienza a entregarse durante el embarazo y contempla un pago aproximado de $22.007 por causante, monto que se paga de manera retroactiva.

Una de las principales dudas relacionadas con este aporte es desde cuándo se puede solicitar. De acuerdo con los requisitos del beneficio, la postulación puede realizarse a partir del quinto mes de gestación, siempre que la futura madre cumpla con las demás condiciones establecidas.

¿Quiénes pueden acceder al Subsidio Maternal?

El beneficio está dirigido a mujeres embarazadas que cumplan una serie de requisitos socioeconómicos y previsionales.

Entre las principales condiciones se encuentran:

Estar cursando al menos el quinto mes de embarazo.

Pertenecer al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

de la población, según el Registro Social de Hogares. No contar con previsión social.

No recibir ingresos provenientes de un trabajo.

No estar recibiendo el pago de prenatal.

No ser beneficiaria de Asignación Familiar.

El monto del subsidio es de aproximadamente $22.007 por causante y su pago se realiza de forma retroactiva, considerando el período correspondiente del embarazo.

¿Qué documentos se deben presentar?

Para realizar la solicitud es necesario contar con documentación que permita acreditar tanto la identidad como la situación de embarazo.

Entre los antecedentes solicitados se encuentran:

Cédula de identidad vigente.

Certificado de embarazo emitido por un médico, matrón o ginecólogo.

emitido por un médico, matrón o ginecólogo. Talonario o registro de controles prenatales.

Certificado de residencia.

Es importante reunir estos documentos antes de realizar el trámite, ya que pueden ser requeridos por la municipalidad al momento de revisar la solicitud.

¿Dónde y cómo se solicita?

La solicitud del Subsidio Maternal se realiza de manera presencial en la municipalidad correspondiente al domicilio de la persona que postula.

Para iniciar el trámite, la solicitante debe acudir al área encargada de beneficios sociales o asistencia social y presentar los antecedentes requeridos.

Una vez realizada la solicitud, el organismo correspondiente revisará el cumplimiento de los requisitos para determinar si corresponde la entrega del beneficio.

¿Qué ocurre después del nacimiento del bebé?

Tras el nacimiento, existe un trámite adicional que se debe realizar para mantener el beneficio: La madre debe presentar el certificado de nacimiento del bebé dentro de un plazo inferior a tres meses. Con este procedimiento, el beneficio puede pasar a ser el Subsidio Único Familiar (SUF), siempre que se mantengan las condiciones necesarias para acceder a este aporte.

Por eso, además de conocer desde qué momento se puede solicitar el Subsidio Maternal, es importante tener presente que el nacimiento del hijo implica una nueva gestión para continuar recibiendo el apoyo estatal.