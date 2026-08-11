BancoEstado ofrece Gift Card de $120 mil: Revisa cómo obtenerla

11 ag. 2026 - 14:00 hrs.

Si estás buscando proteger tu vehículo y, de paso, acceder a un beneficio adicional, BancoEstado tiene disponible una promoción asociada a su Seguro Automotriz. Quienes contraten el seguro pueden recibir una Gift Card de $120.000, entregada por la compañía aseguradora.

El seguro contempla distintas alternativas de cobertura para vehículos particulares, con opciones que buscan responder ante daños, robos y otras situaciones que puedan afectar al automóvil.

¿Cómo obtener la Gift Card de $120.000?

Para acceder al beneficio, es necesario contratar el Seguro Automotriz ofrecido a través de BancoEstado. La Gift Card de $120.000 es entregada por la compañía de seguros, de acuerdo con las condiciones establecidas para la promoción.

El seguro cuenta con más de 20 asistencias para el conductor y su vehículo, aunque estas pueden variar dependiendo del plan escogido.

¿Qué cubre el Seguro Automotriz?

Existen dos alternativas principales: Plan Estándar y Plan Full.

El Plan Estándar contempla, entre otras coberturas:

Daños materiales y robo , hurto o uso no autorizado del vehículo liviano.

, hurto o uso no autorizado del vehículo liviano. Daños materiales dentro del territorio nacional.

Responsabilidad Civil por daño emergente, daño moral y lucro cesante , con un límite de UF 500 para cada caso.

, con un límite de UF 500 para cada caso. Reposición a nuevo para vehículos con antigüedad igual o menor a un año.

Por su parte, el Plan Full incorpora una cobertura más amplia, incluyendo:

Daños materiales y robo, hurto o uso no autorizado.

Daños materiales en Chile y el extranjero.

Responsabilidad Civil con límite de UF 1.000 para daño emergente, daño moral y lucro cesante.

Reposición a nuevo para vehículos con antigüedad igual o menor a dos años.

Cobertura por lesiones, incapacidad o muerte de hasta UF 150 por asiento, con un tope de UF 750.

¿Cuánto cuesta contratarlo?

El valor de la prima no es único para todos los clientes, ya que se determina considerando principalmente dos factores: el perfil del asegurado, definido por su siniestralidad esperada, y las características del vehículo, como su marca, modelo y año.

Por este motivo, el precio final es informado por la compañía aseguradora al momento de realizar la cotización.

Así, quienes estén interesados pueden comparar las alternativas Estándar y Full, revisar sus respectivas coberturas y conocer el valor correspondiente antes de contratar.

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