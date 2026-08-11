Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez: ¿Cuál es el monto que entregará?

11 ag. 2026 - 12:00 hrs.

El Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez es una iniciativa económica ingresada por el Gobierno mediante un proyecto de ley, con el objetivo de mitigar los efectos del alza en el costo de la vida en los hogares más vulnerables del país.

Como el proyecto aún está en trámite en el Congreso, tras ser aprobado en la Cámara de Diputados y pasar al Senado, todavía no hay fecha oficial para iniciar los pagos ni para la publicación de nóminas. Los depósitos comenzarán una vez que la ley sea despachada y promulgada por el Ejecutivo.

¿Quiénes recibirán el bono y qué edad deben tener los niños?

Pese a estar en trámite legislativo, el proyecto ya definió los requisitos para que las familias con menores de edad puedan recibir el beneficio.

En concreto, el aporte está dirigido a todo niño o niña de entre 0 y 13 años (cumplidos al 1 de junio de 2026) que pertenezca al 80% más vulnerable del país, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Su entrega será totalmente automática y no requerirá de postulación previa.

¿Cuál es el monto y cuánto podría recibir una familia con dos niños?

El proyecto fija un pago único de $30.000 por cada menor que cumpla con los requisitos dentro del grupo familiar.

Por ejemplo, si en un hogar hay dos niños, uno de 4 años y otro de 11, y la familia se ubica dentro del 80% del RSH, recibirá un total de $60.000 por concepto de este bono.

El dinero se depositará en una sola cuota a través de las instituciones que habitualmente pagan los subsidios estatales, como el Subsidio Familiar o la Asignación Familiar; no tendrá ningún descuento ni pagará impuestos.

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