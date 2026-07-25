Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez: ¿Cuánto recibirá una familia con dos niños?

25 jul. 2026 - 15:00 hrs.

El Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez es un beneficio económico propuesto por el Gobierno de José Antonio Kast que podría favorecer a las familias chilenas con un bono de 30 mil pesos por hijo.

El proyecto aún se encuentra en etapa de aprobación en el Congreso, por lo que no hay fecha para su entrega ni mayores detalles establecidos.

Aunque el proyecto sí establece algunas condiciones, como la edad de los niños. Es decir, recibirán el bono todos los niños de entre 0 y 13 años de familias que estén en el 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cuánto recibirá una familia con dos niños?

Otro punto definido es el monto que entregará el bono, que es de $30.000 por cada hijo del grupo familiar que cumpla con los requisitos.

Por ejemplo, si en una familia hay dos niños, uno de 3 y otro de 10 años, y cumplen con los requisitos, este hogar podrá recibir 60 mil pesos por el bono.

Este beneficio se entregará una sola vez, aunque los detalles definitivos se establecerán en el proyecto de ley que ingresará al Congreso Nacional.

Todo sobre Bono Extraordinario de apoyo a la niñez