Willy Semler habla sobre la enfermedad que lo mantiene con movilidad reducida: Descartó abandono

25 jul. 2026 - 15:13 hrs.

Willy Semler está enfrentando una de las etapas más difíciles de su vida: la lucha contra la Polineuropatía Desmielinizante Inflamatoria Crónica, enfermedad que lo mantiene en silla de ruedas.

Se trata de una condición autoinmune que, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, provoca inflamación e irritación de los nervios, generando pérdida de fuerza y sensibilidad.

Descartó abandono

En conversación con Primer Plano, el actor abordó cómo ha sido este proceso y descartó categóricamente haber sido abandonado por sus colegas.

"Eso fue una huevada, no me vengan con esa morbosidad, de dónde lo sacaron. Desde que me enfermé no entregué ninguna información", afirmó con firmeza.

Semler explicó que mantener la reserva fue una decisión consciente, tomada junto a su círculo más cercano de amistades.

"A los pocos amigos que les comuniqué les dije, por favor, que mantuvieran reserva absoluta", relató. "No quiero que esto se transforme en esa misma morbosidad", concluyó.

Secuelas físicas

Respecto a su estado de salud actual, el actor fue franco al describir las secuelas físicas que todavía enfrenta en su día a día.

"Aún siento una especie de parálisis en las piernas, por eso estoy haciendo ejercicios para ponerme de pie", comentó, evidenciando el arduo trabajo de rehabilitación.

También reconoció que la movilidad de sus manos sigue siendo limitada. "Las manos todavía son bastante inútiles, soy bastante dependiente en todo sentido", explicó.

Sobre el origen de su enfermedad, el actor recordó los primeros síntomas y lo desconcertante que fue esa etapa inicial.

"Fue una progresión muy rápida y desconcertante al mismo tiempo porque de un día para el otro ya no podía hacer ciertas cosas", indicó.

La incertidumbre, según relató, fue uno de los aspectos más complejos de asimilar en ese momento. "Era bien raro adaptarse a esta condición, es bien incierto porque uno no sabía qué era lo que estaba pasando", señaló.

Cabe recordar que hace algunas semanas la Fundación El Faro ya había entregado detalles sobre su proceso de recuperación.

"Actualmente, se encuentra bajo tratamiento médico y en un proceso de rehabilitación, enfrentando esta etapa con la fortaleza que siempre lo ha caracterizado", indicaron desde la fundación.

Todo sobre Famosos chilenos