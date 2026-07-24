La reacción de Pedro Astorga a fotos de Michelle Carvalho: Brasileña además bromeó con perdidos en Cajón del Maipo

24 jul. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Michelle Carvalho compartió una sesión de fotografías en lencería en sus redes sociales, que generaron miles de reacciones de sus seguidores.

Junto a las imágenes, la modelo brasileña hizo una broma relacionada con el caso de "El Chino", uno de los protagonistas del comentado rescate ocurrido en el Cajón del Maipo.

La publicación rápidamente acumuló miles de comentarios y "me gusta", entre ellos uno de Pedro Astorga, quien no quedó ajeno al post.

¿Qué dijo Pedro Astorga ante las fotos de Michelle?

Fueron las palabras que acompañaron las imágenes de Carvalho las que también captaron gran parte de la atención. La brasileña hizo referencia al caso que ha marcado la agenda de los últimos días, relacionado con el rescate de Manuel Orellana, conocido como "El Chino", y escribió:

"Aquí esperando estupenda que el Chino me invite al Cajón del Maipo. Pd: Chino por si acaso estas fotos no tienen filtro, soy tal cual me ves".

Entre quienes reaccionaron estuvo Pedro Astorga, primo de Pangal Andrade y excompañero de Michelle en la segunda temporada de Gran Hermano, quien comentó: "Miercale".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Michelle Carvalho (@mrs_carvalho)

Las reacciones a la publicación

A ese mensaje se sumaron otras figuras, como la actriz e influencer Mafe Bertero, quien escribió: "Si quieres te acompaño para que no estés sola con el Chino". En tanto, Diego Pánico comentó: "Que Pedrito (Astorga) te lleve al Cajón del Maipo".

Los seguidores de la modelo también dejaron mensajes elogiando las fotografías, con comentarios como "Qué linda Michu", "Hermosa como siempre", "Amé el conjunto, se te ve hermoso", "Siempre estupenda", "Belleza" y "El Chino queda loco".

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