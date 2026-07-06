Michelle Carvalho emplaza Luksic por ola de portonazos en Huechuraba: "Es insostenible"

06 jul. 2026 - 01:50 hrs.

¿Qué pasó?

La influencer Michelle Carvalho realizó un llamado público al alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, para exigir mayores medidas de seguridad luego de denunciar una seguidilla de delitos que han afectado al sector donde reside.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la exchica reality aseguró que la delincuencia se ha intensificado en su barrio, afirmando que durante la última semana se registraron cinco portonazos, situación que mantiene preocupados a los vecinos.

Según explicó, intentó comunicarse directamente con el jefe comunal, pero aseguró que no obtuvo respuesta, por lo que decidió hacer pública su petición para solicitar un aumento de los patrullajes preventivos.

"Esta semana hemos sufrido cinco portonazos"

En el registro compartido en su cuenta de Instagram, Michelle Carvalho expuso la compleja realidad que enfrenta su comunidad y pidió una intervención urgente por parte del municipio.

"Alcalde, esta semana hemos sufrido cinco portonazos en nuestro sector. La situación de seguridad es insostenible. Le escribí por interno, pero no recibí respuesta", expresó.

La influencer sostuvo que los vecinos solo buscan poder desplazarse con tranquilidad y regresar a sus hogares sin temor a ser víctimas de la delincuencia.

"En mi comunidad somos personas trabajadoras y solo necesitamos seguridad para poder salir y regresar a nuestros hogares con tranquilidad. Solo necesitamos más patrullas", manifestó.

La inusual propuesta que hizo al municipio

Con el objetivo de llamar la atención de las autoridades, Carvalho incluso realizó una singular oferta al alcalde y al municipio de Huechuraba.

"Estoy a disposición de usted o del municipio para animar algún evento en la comuna. Solo le pido a cambio más seguridad", señaló, ofreciendo participar gratuitamente en actividades oficiales a cambio de un mayor resguardo policial para el sector.

Hasta el cierre de esta publicación, el alcalde Maximiliano Luksic y la Municipalidad de Huechuraba no se habrían referido públicamente a la denuncia realizada por Michelle Carvalho ni a las solicitudes planteadas por la influencer.

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