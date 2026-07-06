Cortes de luz para este lunes en la RM: Revisa las comunas que tendrán interrupciones de servicio de hasta 6 horas
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Enel informó que este lunes 6 de julio realizará nuevos cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención y mejoras en la red.
Las interrupciones se extenderán por hasta seis horas en algunos sectores, dependiendo de cada sector, y afectarán a dos comunas de la capital.
Enel dispone de un mapa interactivo donde los usuarios pueden consultar las interrupciones programadas e identificar las calles y sectores específicos que se verán afectados.Ir a la siguiente nota
Para revisar si tu dirección está incluida en alguno de los cortes de este viernes, basta con ingresar al sitio web de la compañía y consultar el apartado de trabajos programados (pincha aquí).
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este viernes?
La Granja
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Las Condes
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
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