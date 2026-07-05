Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes reciben el monto máximo?

05 jul. 2026 - 12:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) entrega actualmente a sus beneficiarios un total de $231.732, monto que se estableció gracias al aumento impulsado por el reajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Pero se espera que en este año siga habiendo alzas para la PGU; específicamente, aumentará en una ocasión gracias a la Reforma de Pensiones.

¿Quiénes reciben el monto máximo de la PGU?

Actualmente, los pensionados mayores de 82 años reciben el monto máximo de la PGU ($250.275). Esto es así desde septiembre de 2025, tras la primera alza gradual del beneficio, que permitirá que todos sus beneficiarios reciban lo mismo.

El aumento programado para este año será en septiembre, cuando podrán acceder al monto máximo ($250.275) las personas que tengan 75 años o más hasta el día 30 del mismo mes.

Para 2027 también se esperan dos alzas. La primera será en febrero, por el reajuste del IPC. La segunda será en septiembre, cuando los mayores de 65 años reciban el monto máximo por la Reforma de Pensiones.

Si no has cobrado la PGU o crees que podrías tener algún pago pendiente del beneficio, puedes ingresar al siguiente enlace (clic aquí) y consultar por dinero sin cobrar.

Una vez dentro, solo debes ingresar el RUT y la fecha de nacimiento de la persona.

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