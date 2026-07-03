Cupón de Gas: ¿Hasta cuándo tienes plazo para cobrarlo?

03 jul. 2026 - 09:00 hrs.

Si pensabas activar el cupón de gas de $27.000, ya no será posible. Y es que el plazo para solicitar este beneficio venció el martes 30 de junio a las 23:59 horas.

Quienes no completaron el trámite antes de esa fecha ya no podrán acceder al subsidio, que fue parte del plan "Chile Sale Adelante" y estaba destinado a apoyar a hogares vulnerables para aliviar el costo de la calefacción en invierno.

Sin embargo, si lo activaste a tiempo, la pregunta ahora es otra: ¿hasta cuándo y cómo puedes usarlo?

¿Hasta cuándo tienes para cobrar el cupón?

Para quienes realizaron la activación en el último tramo entre el 13 y el 30 de junio, el cupón estará habilitado para su uso a partir del 21 de julio.

En esa fecha, BancoEstado notificará por correo electrónico que el saldo ya está disponible.

El plazo para usar el beneficio vence el 30 de septiembre de 2026. Después de esa fecha, cualquier saldo que no haya sido canjeado vencerá y se perderá, por lo que es importante no olvidarse de usarlo dentro de ese período.

¿Cómo se cobra el cupón?

El beneficio está vinculado a la CuentaRUT de BancoEstado y puede cobrarse de dos formas:

Opción digital : A través de las aplicaciones BancoEstado o Rutpay, donde aparecerá cargado el cupón. El Gobierno recomienda abrir la app y canjear el código solo cuando el distribuidor de gas esté físicamente presente en el domicilio o cuando se esté en el local de venta, nunca antes.

: A través de las aplicaciones BancoEstado o Rutpay, donde aparecerá cargado el cupón. El Gobierno recomienda abrir la app y canjear el código solo cuando el distribuidor de gas esté físicamente presente en el domicilio o cuando se esté en el local de venta, nunca antes. Opción presencial: Deben acudir a cualquier CajaVecina para imprimir el cupón.

¿En qué se puede usar el cupón?

El cupón es válido exclusivamente para la compra de cilindros de gas licuado en distribuidores adheridos al programa a lo largo de todo el país.

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