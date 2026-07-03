"Eres una mala madre, lo siento, esa es mi opinión": Daniela Aránguiz vuelve a arremeter contra Nidyan Fabregat

03 jul. 2026 - 09:16 hrs.

Daniela Aránguiz volvió a arremeter con todo en contra de la modelo española Nidyan Fabregat, luego de que esta última publicara un comunicado respondiendo a los cuestionamientos iniciales de la exchica "Mekano" por el anuncio de su segundo embarazo.

La expareja de Jorge Valdivia aprovechó las pantallas de su TV+ para enviar un contundente y severo mensaje de vuelta, asegurando que no se arrepiente de sus dichos.

Los nuevos dichos de Daniela Aránguiz

El nuevo round comenzó cuando Aránguiz tomó la palabra en el panel para desestimar la defensa de Fabregat, sugiriendo de entrada que la española ni siquiera vio el contenido real de sus declaraciones originales.

"Me gustaría que la señorita o señora Nidyan vea lo que yo dije y después hable, no que le cuenten cosas y su pololo o alguien le redacte este comunicado que ella hizo", lanzó tajante.

Más tarde, defendió firmemente su postura sobre la estabilidad económica y emocional a la hora de criar: "No me arrepiento de decir que una persona tiene que tener responsabilidad para traer un hijo al mundo. Y eso no lo digo por algo que inventé yo, sino que me baso en las mismas cosas que mostraste tú".

Los duros episodios que Aránguiz sacó a la luz

Para justificar sus críticas hacia la maternidad de Fabregat, Aránguiz desenterró crudos episodios que la española relató en televisión años atrás.

La panelista recordó que en esa época se conmovió con su historia, pero que hoy los antecedentes juegan en contra de ella. Es más, detalló situaciones complejas de supuesta vulnerabilidad familiar que la misma aludida expuso de forma pública.

"Las imágenes que tú misma muestras, como por ejemplo una almohada en el piso con una frazada, diciendo que tu pololo no dejaba a tu hija dormir en la cama y que tenía que dormir en el suelo, como que tu pololo era violento contigo y con tu hija", disparó.

Nidyan Fabregat / Instagram

Asimismo, agregó que Fabregat declaró en el pasado que estuvo a punto de ser desalojada. "Te querían echar a la calle con tu hija de dos años porque no tenías dónde irte ni dónde vivir. Esas son palabras tuyas", agregó Aránguiz.

"Yo como madre soy intachable"

El momento de mayor tensión de la jornada llegó cuando la opinóloga comparó su propio rol como mamá con las condiciones en las que, según ella, Nidyan ejerce la maternidad. Fue ahí donde apuntó sin filtros al estilo de vida de la modelo.

"Yo como madre soy intachable. Mis hijos jamás me han visto bajo los efectos de alguna sustancia ilícita ni tampoco encerrada en una pieza muerta de curada", exclamó con dureza.

Para cerrar una de sus intervenciones más frontales del último tiempo, lapidó la discusión: "Eres una mala madre. Lo siento, esa es mi opinión y no la voy a cambiar".

Todo sobre Famosos chilenos