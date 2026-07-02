"La encuentro irresponsable": Los duros descargos de Daniela Aránguiz por embarazo de Nidyan Fabregat

02 jul. 2026 - 08:21 hrs.

El mundo del espectáculo nacional se encendió nuevamente tras las ácidas declaraciones de Daniela Aránguiz, que no se guardó nada y criticó duramente a la exchica reality, Nidyan Fabregat, quien compartió la feliz noticia de que se encuentra esperando un hijo de su expareja, el audiovisual Sebastián Ballesteros.

Sin embargo, para la panelista de farándula, el anuncio no fue motivo de celebración, sino de profunda preocupación y cuestionamiento.

El origen de la polémica

Para entender los dardos de la ex "Mekano", hay que remontarse a solo unas semanas atrás. La propia Nidyan Fabregat había encendido las alarmas en sus redes sociales al publicar registros donde acusaba maltrato por parte de su expareja y revelaba estar atravesando un durísimo momento económico.

En dichos videos, Fabregat confesó incluso que no tenía dónde vivir y que su otra hija dormía en un colchón en el piso. Fueron precisamente estas declaraciones pasadas las que motivaron el duro descargo de Aránguiz en pantalla.

"Encuentro que es superinconsciente de parte de ella. Yo creo que tener una guagua es una responsabilidad supergrande. No es cosa de tener una guagua, traerla al mundo y vamos viendo cómo lo hacemos en el camino", sostuvo en un programa de TV+.

Nidyan Fabregat / Instagram

Los cuestionamientos de Aránguiz

Aránguiz enfatizó que la maternidad requiere estabilidad y planificación, apuntando directamente al bienestar de los menores involucrados: "Si tú no tienes conciencia para darle ni siquiera una cama decente a tu hija y la tienes en un colchón durmiendo en el piso, ¿cómo no vas a poder tomarte una pastilla?", criticó con dureza.

La opinóloga insistió en que traer un niño al mundo en un contexto tan delicado e inestable es un error: "Una mujer grande, que ya pasó por eso, traer un hijo al mundo a sufrir. La encuentro una mujer totalmente irresponsable, que Dios me perdone".

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