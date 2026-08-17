El caótico regreso de Álvaro Ballero: Sigue EN VIVO el react de Volverías con tu ex? 2

17 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Una nueva e intensa noche se vivirá Volverías con tu ex? 2 y podrás seguir todo lo que sucederá a través del react a través de nuestra señal digital, a través de YouTube en @megaoficial.

Danilo 21, Eskarcita y Poli Flores se encargarán de comentar todos los pormenores de las actividades, además de leer a los usuarios del querido chat, quienes podrán interactuar con lo que sucederá a través de las pantallas de Mega.

¿Qué pasará esta noche en el reality?

Esta noche en Volverías con tu ex? 2 Álvaro Ballero regresará al encierro, pero su vuelta estará lejos de ser tranquila. Al enterarse del beso que Ludmila protagonizó con Kaoto durante una actividad de recreación, el exfutbolista reaccionará con dureza y desatará el caos en la casona. "¿Y te gustó el beso?", le preguntará con voz ronca, dejando en claro que su regreso no viene en son de paz.

Ludmila intentará explicarle que todo fue parte de una actuación, pero Ballero no querrá escuchar razones. "Tú no eres actriz… No lo hubiese hecho yo. Es una decepción más", le responderá, y cuando ella rompa en llanto, él lejos de contenerse, se burlará de su reacción. "Lágrimas de cocodrilo, me da risa, me decepcionaste de nuevo, deja de hacerte la víctima. La gente ya no te compra, a mí me creen", le dirá con frialdad.

Ludmila no se quedará callada y le pedirá que se vaya. "¿Te da risa? Ándate de aquí. No soy víctima", le responderá visiblemente molesta, antes de que Ballero abandone el lugar y ella rompa en llanto, en lo que promete ser uno de los regresos más tensos que ha vivido la pareja dentro de Volverías con tu ex? 2.

Cuándo y dónde ver Volverías con tu ex? 2 en vivo

El capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2 se emite por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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