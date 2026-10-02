596 detenidos deja operativo nacional de Carabineros: Prófugos tenían ordenes por robo, tráfico y delitos sexuales

02 oct. 2026 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2026, unidades especializadas de Carabineros lograron realizar 596 aprehensiones a nivel nacional en el marco de un macro operativo de captura de prófugos requeridos por los tribunales. Del total de detenidos, 512 mantenían órdenes de detención vigentes.

De acuerdo con el balance de Carabineros, 100 detenidos corresponden a la Región Metropolitana y 496 a las distintas regiones del país.

Entre las personas detenidas 84 mantenían la calidad de prófugos, mientras que 25 fueron aprehendidos en situación de flagrancia.

Logros del operativo de Carabineros

La mayor cantidad de detenciones corresponde al Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (S.E.B.V.), con 169 detenidos; seguido por OS9 con 52; OS7 con 37. En el caso de las Secciones de Investigación Policial, se detuvo a 338 personas.

Respecto a las características de las personas detenidas, 492 corresponden a hombres y 104 a mujeres. En materia etaria, se registran 587 mayores de edad y nueve menores de 18 años. En cuanto a las nacionalidad, 552 detenidos son chilenos. Además, se detuvo a 18 ciudadanos venezolanos, 11 bolivianos, 9 colombianos, 4 peruanos y 2 haitianos.

El balance también detalla el tiempo registrado como prófugos, dentro de lo que se destaca a 45 detenidos que registraban más de 501 días sin ser ubicados por la justicia.

Los delitos que motivaron las detenciones, la información consigna 449 casos agrupados como "otros delitos", que corresponden a los siguientes: