Encuentran pierna humana en sector de extracción de áridos en La Florida: Un perro realizó el hallazgo

02 oct. 2026 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este viernes, una pierna humana fue encontrada en un depósito destinado al trabajo de áridos en la comuna de La Florida, en el límite con Puente Alto, Región Metropolitana.

Perro realizó el hallazgo

El hallazgo se produjo en el sector de Troncal San Francisco, cuando un grupo de trabajadores se encontraba realizando labores de mantenimiento a unos camiones.

Fue en ese contexto que uno de ellos se percató de que un perro llevaba una extremidad. El trabajador logró quitársela al animal, la mantuvo aislada y dio aviso a personal policial.

Fiscalía ECOH y PDI realizan diligencias

Tras conocerse el hallazgo, la Fiscalía ECOH llegó hasta el lugar junto con personal de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las diligencias correspondientes.

Uno de los objetivos es analizar la extremidad y establecer si existen elementos que permitan identificar a la persona a la que pertenece.

Además, los equipos trabajan para determinar si hay otras partes del cuerpo en el mismo sector.