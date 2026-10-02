"Quiero llorar": Katteyes preocupó a sus seguidores con inesperado reclamo durante rodaje
- Por Ariel Araya
Un mal rato vivió Katteyes mientras se encontraba en pleno rodaje. La cantante utilizó sus historias de Instagram para mostrar su molestia por cómo quedó su cabello.
La artista aseguró que su pelo terminó visiblemente dañado tras someterse a un procedimiento. Y el resultado, según contó, la dejó al borde de las lágrimas.
"Quiero llorar"
“Estoy en rodaje y nunca me había sentido tan mal como hoy, o sea, no sé cómo explicarles. Yo que me cuido tanto mi pelo, mi pelo se ve todo quemado, se ve todo tieso, en la cámara se ve horrible", relató.Ir a la siguiente nota
La situación fue especialmente incómoda porque Katteyes debía continuar trabajando. El problema era que llorar tampoco era una opción: el maquillaje podía terminar pagando las consecuencias.
"Quiero llorar ahora mismo, pero no puedo, porque se arruina todo el maquillaje", confesó la cantante en medio de su frustración.
Según explicó, el daño era todavía más evidente en pantalla: "Quiero llorar, de verdad estoy muy triste por mi pelo, está todo quemado. No les voy a mostrar cómo se ve por atrás, pero en la cámara se ve el terror, se ve horrible", insistió la artista.
"No sé qué voy a hacer como para recuperarlo, me quemaron mi pelo, parece paja, y yo que me lo cuido tanto. O sea, de verdad tengo tanta rabia", agregó.
"Jamás dejaré que nadie me toque mi cabello nunca más"
Incluso desde la producción notaron el problema. Una de las alternativas fue recurrir a la edición para intentar disimular el aspecto rígido del cabello.
"Me lo pueden poner de color en edición. Producción dice que me pueden poner el pelo... suavizarlo con edición. Hasta ellos se dieron cuenta de que tengo el pelo tieso", explicó.
La cantante también contó que intentaron buscar una solución visual para el rodaje: "Sí, como que tirar el pelo para atrás y que no se vea".
Pero Katteyes sacó una conclusión bastante tajante después del episodio. "Jamás dejaré que nadie me toque mi cabello nunca más", escribió en una de sus historias.
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