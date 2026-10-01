Terapia sicodélica: ¿En qué consiste el tratamiento al que se someterá Fernando Solabarrieta?

01 oct. 2026 - 15:46 hrs.

"Me quiero curar". Con esa frase, Fernando Solabarrieta confirmó que está decidido a enfrentar su adicción, luego de la recaída que quedó en evidencia hace un par de semanas, cuando se presentó en mal estado en el programa "Sin filtros".

El comunicador viajará en las próximas semanas a Cancún, México, donde se internará en la clínica Beond para realizar una terapia con ibogaína. En ese mismo centro se atendió Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford.

¿Qué es la ibogaína?

Se trata de un compuesto natural que se encuentra en las raíces del arbusto africano iboga, utilizado durante siglos en ceremonias espirituales y curativas. En los últimos años ha despertado interés por su potencial para tratar la adicción a los opioides y la cocaína.

Según explicó el siquiatra Fayzan Raab a LUN, la sustancia "actúa sobre algunos sistemas de neurotransmisores, lo que ayuda a reorganizar las redes cerebrales". El efecto es un viaje muy personal, que dura entre cuatro y seis horas y que pasa de lo visual a lo introspectivo, lo que frena de inmediato el consumo.

Los riesgos

El neurólogo de la Universidad de Chile Carlos Silva Rosas indicó que la ibogaína actúa a nivel de la dopamina y que sus efectos dependen del inconsciente y la estructura de personalidad de cada paciente. Aunque se usa para tratar depresión, estrés postraumático y adicciones, su uso está prohibido en Chile, Estados Unidos y varios otros países. Además, advirtió que la liberación de este compuesto en distintos neurotransmisores "puede tener riesgo de infarto".

Por esto, Solabarrieta ya realizó la entrevista de admisión y los exámenes que exige la clínica, entre ellos estudios al corazón.

El plan en Beond

Si hay cupo, el conductor estará internado entre 10 y 14 días, período destinado a frenar el consumo y trabajar la abstinencia. Además de la ibogaína, recibirá medicación, terapia siquiátrica, sicológica y grupal, y sesiones de enfoque holístico.

La clínica presenta su tratamiento como una "ayuda para restaurar y optimizar la función del cerebro y del sistema nervioso, a través de la medicina de la neuroplasticidad".

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