Paula Pavic revela cómo descubrió supuesta infidelidad que provocó su quiebre con "Chino" Ríos

01 oct. 2026 - 14:27 hrs.

Paula Pavic hizo una inesperada confesión y reveló inéditos detalles de cómo descubrió la situación que terminó desencadenando el quiebre de su matrimonio con Marcelo “Chino” Ríos.

La empresaria entregó los antecedentes durante una íntima conversación en medio de un reality televisivo, donde recordó un episodio ocurrido a comienzos de 2023 que cambió completamente sus planes.

En ese entonces, Paula Pavic había viajado a Chile junto a sus hijos y tenía previsto regresar a Estados Unidos para sorprender al extenista el 14 de febrero. Sin embargo, dos días antes ocurrió algo que modificó el futuro de la pareja.

¿Cómo descubrió Paula Pavic la situación?

Según relató la influencer, en la casa que compartía con Marcelo Ríos había cámaras de seguridad. Algunas de ellas, ubicadas en la cocina, habían sido desconectadas mientras ella se encontraba en Chile.

“Yo me había venido a Chile sola con los niños. Iba a ir de sorpresa el 14 de febrero, los niños no le iban a decir nada, y quedó la …. dos días antes, porque teníamos cámaras en la casa”, contó.

Posteriormente, Pavic explicó que logró volver a activar una de las cámaras que había sido desconectada.

“Esas se cargaban, él no debe haber sabido, así que cuando la prendo veo una cartera encima de la cocina. Y después vi las imágenes… yo no iba a ir y al final fui igual”, narró la empresaria.

Sus palabras dieron a entender la presencia de una mujer en la casa que compartía con Ríos mientras ella se encontraba ausente.

La decisión que tomó después

Paula Pavic contó que finalmente regresó a Estados Unidos el 14 de febrero. Poco después, tomó una decisión definitiva respecto de su matrimonio con Marcelo “Chino” Ríos.

Según afirmó, en marzo de ese mismo año le pidió el divorcio. Pavic y Ríos estuvieron casados durante cerca de 14 años y formaron una familia con cinco hijos.