Paula Pavic desentierra insólita anécdota: Recordó la particular "propuesta" de matrimonio de Marcelo Ríos

16 sept. 2026 - 10:12 hrs.

Paula Pavic sorprendió a sus compañeros de reality al desenterrar un inédito recuerdo de su relación con el ex número uno del mundo en tenis, Marcelo "Chino" Ríos.

La conversación surgió a raíz de una broma colectiva encabezada por José Luis "Joche" Bibbó, quien comenzó a imaginar una hipotética boda entre sus compañeros Camilo Huerta y Paula Pavic.

Entre risas, Huerta bromeó con los costos del evento, asegurando que "la Paula paga", mientras que Joche continuó la dinámica sugiriendo que las argollas de compromiso habrían sido financiadas por ella.

La anécdota de Paula Pavic con "Chino" Ríos

El momento dio el pie para que Pavic recordara cómo fue la entrega de su propio anillo de compromiso años atrás.

Según relató la empresaria en el espacio de Canal 13, siempre albergó la expectativa de recibir una petición formal de matrimonio con las palabras tradicionales. Sin embargo, el deportista tuvo un enfoque muy diferente.

La entrega de la sortija ocurrió en una jornada de Navidad, mientras la pareja compartía en su departamento. Pavic abrió el regalo y descubrió la joya, pero quedó desconcertada al notar que el extenista no pronunció ningún discurso ni hizo la ansiada pregunta.

"Estuve una semana hablando con mis amigas, donde yo trabajaba, diciendo que no entiendo lo que significa el anillo", confesó Paula Pavic durante el diálogo con sus compañeros.

Paula Pavic / Instagram

La respuesta del extenista

La incertidumbre sobre el verdadero significado del presente se prolongó por siete días, momento en que finalmente resolvió salir de dudas.

Ante su inquietud, la respuesta de Marcelo Ríos fue categórica y fiel a su directo estilo: "Pero si es obvio que es de compromiso", despejando cualquier duda y dando paso a los preparativos de su boda.

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