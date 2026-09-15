Querido cantante de cumbia fue víctima de robo: Fue abordado por dos mujeres en el centro de Santiago

15 sept. 2026 - 11:36 hrs.

Un complejo momento vivió Adrián Chauque, integrante de Adrián y Los Dados Negros, junto a su representante en pleno centro de Santiago. Ambos fueron víctimas de un robo mientras se encontraban en las inmediaciones de una sucursal de BancoEstado ubicada en Morandé con Huérfanos.

De acuerdo con el relato que compartieron en redes sociales, dos mujeres habrían introducido sus manos en el bolso que llevaban, logrando sustraer parte del dinero que transportaban. El monto perdido, según denunciaron, ascendería a cerca de un millón de pesos.

Taxista alertó a Adrián y su representante

La situación fue advertida por un taxista que se encontraba en el lugar y que habría presenciado el momento del robo.

Según contaron Adrián y su representante, el conductor se acercó para alertarlos y les señaló: “Esas mujeres le metieron las manos al bolso”. Gracias a esta advertencia, se dio aviso a Carabineros, quienes posteriormente lograron detener a las dos mujeres involucradas en el hecho.

“Manos de terciopelo”

A través de sus redes sociales, el cantante de Los Dados Negros relató la rapidez con que se produjo el robo y describió a las involucradas como verdaderas “manos de terciopelo”.

“En cuestión de segundos, nos metieron las manos dentro del bolso. Todo indica que pudieron habernos marcado o seguido desde el interior del banco”, señalaron en su publicación.

Esta última afirmación corresponde a una sospecha planteada por los propios afectados y no a un hecho confirmado.

Tras el episodio, el artista y su representante decidieron contar públicamente lo ocurrido con el objetivo de advertir a otras personas y prevenir situaciones similares, especialmente a quienes concurren a entidades bancarias o transitan con dinero en efectivo por sectores concurridos.

Pese a la rápida intervención de Carabineros y la detención de las sospechosas, los afectados aseguraron que parte del dinero alcanzó a ser sustraído durante el incidente.