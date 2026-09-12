Prensa estadounidense: Lady Gaga se convirtió en madre por primera vez junto al empresario Michael Polansky

12 sept. 2026 - 20:22 hrs.

¿Qué pasó?

La cantante estadounidense Lady Gaga dio la bienvenida a su primer hijo a los 40 años, junto a su pareja, el empresario Michael Polansky, según reportan medios de espectáculos de Estados Unidos.

La información fue dada a conocer por Page Six y People, aunque hasta el momento la artista no ha confirmado públicamente el nacimiento. Tampoco se conocen detalles sobre el nombre del bebé, su sexo o la fecha exacta en que nació.

La noticia surgió luego de que Page Six difundiera imágenes de la pareja caminando junto a un bebé en el norte de California, lo que marcaría la primera aparición pública de la familia.

Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, mantiene una relación con Polansky desde 2020. Cuatro años después, en 2024, ambos se comprometieron.

Durante los últimos meses, la pareja había optado por mantener un bajo perfil, especialmente luego del término de la gira mundial de la cantante. Además, no habían trascendido fotografías de la artista durante un eventual embarazo.

La maternidad era un deseo que la intérprete de éxitos como "Bad Romance" había manifestado anteriormente en distintas entrevistas, donde habló de sus intenciones de formar una familia.

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