Doble luto para Ben y Casey Affleck: confirman muerte de su padre a dos meses del fallecimiento de su madre

08 sept. 2026 - 22:12 hrs.

Un complejo momento personal y familiar enfrentan los reconocidos actores estadounidenses Ben y Casey Affleck. Durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia, el menor de los hermanos confirmó públicamente el fallecimiento de su padre, Timothy Byers Affleck, marcando una dolorosa pérdida que se suma al reciente deceso de su madre ocurrido hace apenas dos meses.

La noticia conmovió al mundo de Hollywood, ya que ambos artistas sufrieron la partida de sus dos progenitores en el transcurso del mismo año, un hecho que el propio ganador del Óscar abordó visiblemente emocionado durante la presentación de su nuevo proyecto cinematográfico.

¿Cómo confirmó Casey Affleck la muerte de su padre?

La revelación tuvo lugar durante la rueda de prensa oficial de la película Company en Italia, producción que Casey coescribió y dirigió:

Emotiva dedicatoria: Frente a los medios acreditados, el intérprete dedicó la cinta a la memoria de sus progenitores: "Está dedicada a mis padres porque perdí a mi mamá y a mi papá este año, y ambos fueron muy importantes para mí", señaló.

Frente a los medios acreditados, el intérprete dedicó la cinta a la memoria de sus progenitores: "Está dedicada a mis padres porque perdí a mi mamá y a mi papá este año, y ambos fueron muy importantes para mí", señaló. Deseo pendiente: El cineasta lamentó no haber alcanzado a compartir el largometraje con ellos en vida: "Tenía muchas ganas de mostrarles esta película y no alcancé a hacerlo. Creo que les habría gustado", agregó.

¿Quién era Timothy Affleck y cuál fue su relación con sus hijos?

A diferencia del perfil público de sus hijos, Timothy Affleck (nacido en marzo de 1950) mantuvo una vida alejada de los reflectores de la industria cinematográfica:

Vida privada: Su única incursión conocida en la pantalla grande fue una breve aparición en el falso documental I'm Still Here, dirigido precisamente por Casey.

Su única incursión conocida en la pantalla grande fue una breve aparición en el falso documental I'm Still Here, dirigido precisamente por Casey. Defensa pública: En febrero de 2018 concedió una entrevista a la revista Grazia, donde defendió con firmeza a sus hijos del escrutinio mediático y fue crítico con la industria del entretenimiento: "Hollywood es un lugar repugnante (...) te ves obligado a desarrollar un personaje que es difícil de quitarte para volver a casa con tu familia", comentó en aquella ocasión.

En febrero de 2018 concedió una entrevista a la revista Grazia, donde defendió con firmeza a sus hijos del escrutinio mediático y fue crítico con la industria del entretenimiento: "Hollywood es un lugar repugnante (...) te ves obligado a desarrollar un personaje que es difícil de quitarte para volver a casa con tu familia", comentó en aquella ocasión. Lucha personal: En esa misma oportunidad, Timothy habló abiertamente sobre sus pasados problemas con el alcoholismo y su proceso de recuperación, asumiendo su influencia en las posteriores batallas públicas que enfrentó su hijo Ben por mantenerse sobrio.

¿Qué se sabe sobre la muerte de la madre de los actores?

La partida de Timothy se produce apenas semanas después de la muerte de la matriarca del clan, Christine Anne Boldt, quien falleció el pasado 2 de junio a los 81 años:

Larga trayectoria docente: Graduada de la Universidad de Harvard, Christine ejerció durante más de 35 años como profesora de escuelas públicas y fue una reconocida activista por los derechos civiles y el movimiento antibélico durante las décadas de 1960 y 1970.

Graduada de la Universidad de Harvard, Christine ejerció durante más de 35 años como profesora de escuelas públicas y fue una reconocida activista por los derechos civiles y el movimiento antibélico durante las décadas de 1960 y 1970. Su último deseo: Tras ser diagnosticada a finales del año anterior con una enfermedad terminal, su gran anhelo era asistir a la graduación de la escuela secundaria de uno de sus nietos, hito que presenció el 31 de mayo, falleciendo dos días más tarde mientras dormía.

Tras ser diagnosticada a finales del año anterior con una enfermedad terminal, su gran anhelo era asistir a la graduación de la escuela secundaria de uno de sus nietos, hito que presenció el 31 de mayo, falleciendo dos días más tarde mientras dormía. Anuncio familiar: La familia hizo pública la triste partida de la docente a finales de julio, poco antes de que se produjera el deceso de Timothy.

¿Cómo está conformado el círculo familiar de los Affleck?

Christine y Timothy contrajeron matrimonio a comienzos de los años 70 y se radicaron en Massachusetts, donde nacieron Ben (1972) y Casey (1975). Aunque la pareja se divorció cuando el protagonista de Batman tenía 12 años y su padre se trasladó a California, la familia mantuvo un estrecho vínculo centrado en sus cinco nietos: Indiana, Violet, Atticus, Fin y Sam, quienes representaron el pilar fundamental del entorno familiar.

Todo sobre Famosos