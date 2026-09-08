Rick Harrison de "El precio de la historia" fue operado de urgencia al corazón

08 sept. 2026 - 15:42 hrs.

¿Que pasó?

Acostumbrado a regatear miles de dólares por piezas históricas y objetos de colección en Las Vegas, Rick Harrison tuvo que hacer una pausa obligada en su rutina televisiva para atender una emergencia médica que no estaba en sus planes.

La icónica estrella del programa "El precio de la historia" encendió las alarmas de sus fanáticos en las últimas horas tras someterse a una intervención de urgencia al corazón.

¿Qué le pasó a Rick Harrison?

El empresario de 61 años asistió inicialmente a un centro asistencial para recibir un stent, un procedimiento sencillo y generalmente ambulatorio.

Sin embargo, durante el examen de rutina, los doctores detectaron una complicación severa en sus arterias que obligó a ingresarlo de inmediato al pabellón para realizarle un bypass coronario.

Alta médica y recuperación en su hogar

Pese al susto inicial de su círculo cercano, un portavoz de la familia confirmó al portal TMZ que Harrison fue dado de alta del hospital y ya se encuentra iniciando su proceso de rehabilitación en casa.

"Hoy, Rick recibió el alta del hospital y ahora está descansando en casa. Según todos los indicios, se encuentra muy bien", indicaron sus representantes al citado medio, detallando además que durante su estancia hospitalaria estuvo acompañado por su esposa, Angie Polushkin, y su círculo familiar más íntimo.

Un rostro icónico del entretenimiento

Rick Harrison es el propietario de Gold & Silver Pawn Shop, la célebre tienda de empeños ubicada en Las Vegas que sirve como escenario principal de "El precio de la historia".

Desde el estreno del espacio en 2009, Harrison se transformó en una de las personalidades más reconocibles de la televisión internacional. Tras el fallecimiento de su padre, Richard Harrison "El Viejo", en 2018, asumió el rol central de la producción al frente de las transacciones más valiosas del establecimiento.

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