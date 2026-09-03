Georgina Rodríguez (32 años): qué ha dicho la modelo argentina sobre tener más hijos y cómo fue la boda que celebraron en agosto

03 sept. 2026 - 21:12 hrs.

Casi diez años después de haberse conocido en una tienda Gucci de Madrid, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo (41) y la modelo y empresaria argentina Georgina Rodríguez (32) contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima celebrada en Cascais, Portugal, el pasado martes 11 de agosto de 2026.

La fecha no fue casual. Marcó dos aniversarios simultáneos: los diez años exactos desde que la pareja se cruzó por primera vez en aquella tienda madrileña, y el primer aniversario de la propuesta de matrimonio que Ronaldo le hizo a Rodríguez en agosto de 2025.

Días después del enlace, la pareja concedió su primera entrevista como marido y mujer a la revista Vogue, en la que abordaron su nueva etapa, su vida familiar y la posibilidad de agrandar la casa. Estos son los detalles.

¿Cuándo y dónde se casaron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La ceremonia se realizó el martes 11 de agosto de 2026 en Cascais, localidad costera de la Riviera Portuguesa ubicada a unos 30 kilómetros al oeste de Lisboa. Fue una boda deliberadamente discreta y privada, con un círculo íntimo de invitados y sin la magnitud mediática que se había especulado durante meses.

Durante julio, distintos medios internacionales anticipaban que el enlace tendría lugar en Funchal, en la isla de Madeira, tierra natal de Cristiano Ronaldo, con una recepción en el hotel Savoy Palace. Sin embargo, esas versiones —difundidas originalmente por el diario británico The Sun— resultaron erróneas.

La pareja confirmó el enlace únicamente cuando Cristiano Ronaldo publicó en sus redes sociales una fotografía de sus manos luciendo las alianzas de matrimonio. Como reportó posteriormente la revista Hola, los detalles se conocieron cuando el programa "El verano se mueve" de Telecinco accedió al documento del registro civil y lo mostró en pantalla el 13 de agosto.

¿Qué dijo Georgina Rodríguez sobre tener más hijos?

El pasado 17 de agosto, como recogió el medio Divinity, la revista Vogue publicó las primeras imágenes exclusivas de la boda y una entrevista con la pareja recién casada. En la conversación, uno de los temas abordados fue justamente si tenían planes de ampliar su familia numerosa.

Consultada al respecto, la modelo argentina fue clara sobre su vínculo con la maternidad: "No me imagino sin niños pequeños, así que ya veremos", respondió, dejando abierta la puerta a nuevas incorporaciones sin comprometerse a un plan concreto.

La pareja ya cuenta con cinco hijos en total a los que crían de forma conjunta. Por el momento, ambos se mostraron enfocados en disfrutar la nueva etapa como matrimonio y en la logística cotidiana de la familia.

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¿Cómo fueron los looks de la ceremonia?

Uno de los guiños simbólicos más comentados de la boda fue la elección del vestuario. Ambos optaron por vestirse de Gucci, en homenaje al lugar donde se conocieron una década atrás.

Georgina llevó una falda de faille de seda blanca combinada con zapatos de satén con la característica herradura plateada de la firma italiana. Cristiano Ronaldo, en tanto, escogió un traje de algodón beige claro hecho a medida, acompañado por mocasines confeccionados especialmente para la ocasión.

¿Cuántos hijos tienen Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La pareja cría en conjunto a los cinco hijos que forman parte del núcleo familiar. Se trata de:

Cristiano Ronaldo Jr. , nacido en junio de 2010, primer hijo del futbolista.

, nacido en junio de 2010, primer hijo del futbolista. Los mellizos Mateo y Eva María Dos Santos , nacidos en junio de 2017, también hijos del jugador.

, nacidos en junio de 2017, también hijos del jugador. Alana Martina Dos Santos Rodríguez , primera hija en común de la pareja, nacida en noviembre de 2017 en Madrid.

, primera hija en común de la pareja, nacida en noviembre de 2017 en Madrid. Bella Esmeralda Dos Santos Rodríguez, nacida en abril de 2022 en Mánchester.

Los tres primeros —Cristiano Jr., Mateo y Eva María— nacieron por gestación subrogada antes de que Ronaldo y Rodríguez consolidaran su relación. Los dos siguientes son fruto del vínculo con la modelo argentina. En abril de 2022, la pareja también atravesó públicamente la pérdida de un mellizo, Ángel, que no sobrevivió al nacer junto a Bella Esmeralda.

¿Cómo se conocieron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La pareja se conoció el 11 de agosto de 2016 en una tienda Gucci de Madrid, donde Georgina Rodríguez trabajaba como dependienta. Se les vio juntos en público por primera vez en noviembre de ese mismo año, durante una visita a Disneyland París, aunque la relación fue confirmada oficialmente el año siguiente.

Nueve años después, el 11 de agosto de 2025, la modelo argentina compartió en sus redes sociales una imagen del anillo de compromiso junto a la frase "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", confirmando que había aceptado la propuesta.

Un año después, la boda se materializó exactamente en la misma fecha, completando un círculo simbólico de tres aniversarios en un mismo día.

¿Qué había dicho antes Georgina Rodríguez sobre la crianza de sus hijos?

La modelo ya se había referido en el pasado a su enfoque como madre. En una entrevista publicada por la revista Hola en mayo de 2025, en la que fue el propio Cristiano Ronaldo quien la entrevistó, Georgina Rodríguez explicó cómo intentaban criar a los menores para que mantuvieran los pies en la tierra pese al entorno privilegiado en el que crecen.

"Lo más importante es que crezcan en un entorno sano y amoroso, y somos padres muy cercanos y presentes", contó entonces. "Aunque tienen todas las posibilidades del mundo, les hacemos trabajar y entender que tienen que ser luchadores, y que son muy afortunados de tener todo lo que tienen. Nuestra labor como padres es ayudarles a valorar y crecer como buenas personas, agradecidas por la vida".

La modelo también reveló en aquella conversación que organiza toda su agenda laboral en función de la disponibilidad familiar y que sus hijos la acompañan en la mayoría de sus viajes de trabajo, algo que ratifica en la nueva etapa como matrimonio.

¿Qué sigue para la pareja tras la boda?

Tras la ceremonia en Cascais, Cristiano Ronaldo regresó rápidamente a Arabia Saudita para reincorporarse al Al Nassr, club en el que juega desde 2023. Su reaparición deportiva estaba prevista para el 15 de agosto, en el debut liguero contra el Al-Fateh. La familia continúa residiendo en Riad, capital saudí.

Por su parte, Georgina Rodríguez sigue con su agenda como modelo, empresaria e influencer, con más de 72 millones de seguidores en Instagram. Como resumió Infobae en su cobertura del enlace, la pareja optó por privilegiar la privacidad familiar frente a la enorme expectación mediática que rodeaba la boda, en línea con el discurso que ambos han mantenido en el último año sobre la protección de sus hijos.

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