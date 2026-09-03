Ariana Grande (33 años) cerró entre lágrimas su gira "Eternal Sunshine" y se retira temporalmente de la vida pública: qué dijo

03 sept. 2026 - 20:12 hrs.

La cantante estadounidense Ariana Grande, de 33 años, cerró entre lágrimas la noche del martes 1 de septiembre de 2026 el último concierto de su gira mundial "Eternal Sunshine", ofrecido ante unas 20.000 personas en el O2 Arena de Londres. Con ese show, la artista dio inicio a la pausa profesional que su equipo había anunciado a comienzos de agosto.

Visiblemente emocionada, la intérprete y estrella de la película Wicked agradeció a sus seguidores el respaldo recibido a lo largo de las 41 fechas de la gira, y aseguró que atesorará para siempre esta etapa. La escena, capturada por miles de asistentes y viralizada de inmediato en redes sociales, cerró una temporada especialmente demandante en la carrera de la artista.

Estos son los detalles del último concierto, las palabras de Ariana Grande en su despedida y los motivos detrás de su alejamiento temporal.

¿Qué pasó en el último concierto de Ariana Grande en Londres?

El show final de la gira se realizó en el O2 Arena de Londres, recinto de 20.000 localidades que colgó el cartel de "lleno absoluto". Fue la décima y última fecha de la artista en la capital británica, y el cierre oficial de una gira que comenzó en junio de 2026 en Oakland, California y recorrió Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Ariana Grande interrumpió el espectáculo hacia el final para dirigirse al público. Se sentó en un taburete en el centro del escenario B del recinto y, con la voz quebrada, tomó el micrófono para agradecer.

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¿Qué dijo Ariana Grande en su despedida?

Entre lágrimas, la cantante compartió un mensaje de gratitud que duró varios minutos. "Realmente, gracias desde el fondo de mi corazón, ha sido tan especial y siempre atesoraré esta experiencia", dijo la artista mientras intentaba contener el llanto.

"Tengo los mejores fans del mundo entero y siempre los he tenido", agregó. Grande destacó también el esfuerzo del público al asistir a los shows con vestuarios elaborados, y valoró la conexión que logró mantener con los seguidores a lo largo del año.

Según cubrió CNN en Español, la ovación de los 20.000 asistentes se extendió durante varios minutos, en una despedida que, aunque marcada por la emoción, no tuvo el tono de un adiós definitivo.

¿Por qué Ariana Grande se retira temporalmente?

La pausa no fue una sorpresa del último concierto. El 2 de agosto de 2026, un representante de la cantante había declarado a la revista People que Ariana Grande cerraría la gira "por todo lo alto" antes de tomarse un descanso de las actividades profesionales y de las apariciones públicas. El motivo comunicado por su equipo fue el "constante escrutinio social" al que la artista se ha visto sometida en los últimos años.

Días antes del show final, durante un concierto previo en el United Center de Chicago, la propia Ariana Grande dedicó varios minutos a aclarar que su pausa no era una reacción impulsiva, sino una decisión planificada.

"Me enteré de que mis fans temían que la negatividad me estuviera perjudicando, pero debo decir que la realidad es todo lo contrario", explicó. "Es necesario establecer límites. A veces los seres humanos necesitamos un descanso". Y agregó: "es algo que había decidido planear hace mucho tiempo y fue una decisión tomada desde un lugar reflexivo y empoderado".

¿Es un retiro definitivo o una pausa?

La propia Ariana Grande y su equipo han sido claros en un punto: no se trata de un retiro definitivo de la música ni de la actuación. Se trata de una pausa profesional de duración todavía no definida, orientada a preservar su bienestar emocional y físico.

Según información difundida por su entorno, los espectáculos en vivo requieren un nivel atlético muy alto y la decisión buscaba cerrar esta etapa "de manera saludable y feliz", sin poner fecha de regreso.

¿Qué proyectos canceló por su pausa profesional?

La decisión también implicó cambios en su agenda profesional. Ariana Grande había comprometido su participación en una nueva producción londinense del musical de Stephen Sondheim "Sunday in the Park with George" en el West End, donde compartiría escenario con Jonathan Bailey, su compañero de reparto en la película Wicked. La cantante renunció al proyecto, previsto originalmente para el verano boreal del próximo año.

Posteriormente, como informó la agencia EFE recogida por Infobae, el propio Jonathan Bailey también se retiró de la producción, dejando el futuro del montaje en revisión por parte de la productora.

¿Cuánto duró y cuánto abarcó la gira "Eternal Sunshine"?

La gira Eternal Sunshine Tour arrancó el 6 de junio de 2026 en Oakland, California y se extendió durante tres meses por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, con un total de 41 conciertos. Fue la primera gira mundial de la cantante en siete años y estuvo asociada al álbum del mismo nombre, publicado a inicios de la temporada.

La franja londinense del recorrido comprendió diez conciertos consecutivos en el O2 Arena, todos con localidades agotadas, cerrando así lo que la propia cantante calificó como "una de las experiencias más bonitas y extraordinarias" de su vida.

A partir de ahora, la artista se aleja de los escenarios y de las apariciones públicas por tiempo indefinido, sin fecha establecida para su retorno a la actividad profesional.