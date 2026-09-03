Conductor civil y delincuente mueren tras choque durante persecución por robo de cigarrillos en Maipú

03 sept. 2026 - 14:04 hrs.

¿Qué pasó?

Una persecución tras un presunto robo de cigarrillos terminó con un conductor civil muerto y uno de los presuntos delincuentes fallecido en Maipú, Región Metropolitana. La víctima civil no tenía relación con el procedimiento y se desplazaba en su vehículo particular cuando fue impactada por el automóvil en que escapaban los sujetos.

El hecho ocurrió poco antes del mediodía en Avenida Sur con 4 Poniente. De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros y la Fiscalía Occidente, un grupo de al menos cinco sujetos habría abordado a un conductor y a un peoneta que se encontraban entregando mercadería de una empresa de tabaco en un punto de venta.

La situación fue advertida por una patrulla de Carabineros que realizaba diligencias investigativas en el sector. Los funcionarios habrían sorprendido a los sujetos en flagrancia e intentaron detenerlos, momento en que uno de los uniformados efectuó un disparo y los individuos huyeron en un vehículo.

En medio de la huida, los sujetos no respetaron un signo Pare y colisionaron con el automóvil de un conductor civil, quien murió producto del impacto. El vehículo de los presuntos delincuentes, en tanto, terminó volcado.

Un quinto delincuente logró escapar

Inicialmente, Carabineros había informado que cuatro personas habían sido detenidas, dos de ellas en estado grave. Sin embargo, posteriormente se confirmó que uno de los presuntos delincuentes falleció en el Hospital El Carmen producto de las lesiones.

De esta manera, el procedimiento deja hasta ahora dos personas fallecidas: un conductor civil que no tenía relación con el hecho y uno de los presuntos asaltantes.

Carabineros informó que un quinto sujeto logró escapar del lugar y se encuentra prófugo, mientras que los otros tres integrantes permanecen detenidos. Todos los involucrados serían mayores de edad y de nacionalidad chilena.

El coronel Jorge Molina explicó la dinámica preliminar del procedimiento: "El día de hoy a las 11 de la mañana una patrulla de carabineros de personal SIP, que realizaba diligencia investigativa respecto de diferentes delitos que se cometan en el sector encontró en flagrancia o sorprendió en flagrancia a 5 sujetos que se aplazaban en un vehículo que se encontraban asaltando".

Sobre el estado de los integrantes de la banda, agregó: "El personal logró la detención de 4 sujetos. Los cuales fueron trasladados al Hospital El Carmen, donde uno de los sujetos falleció."

Fiscalía investiga la muerte de ambos fallecidos

El fiscal Patricio Rosas detalló que el procedimiento se inició cuando los sujetos intentaron sustraer mercadería que estaba siendo entregada a un local.

"En primer lugar es un punto de venta de comercio al menudeo, el cual al momento en que está siendo abastecido por un distribuidor de una compañía de tabaco, son abordados por al menos cinco sujetos, los que al ser frustrados este delito de robo se dan a la fuga del lugar, siendo perseguidos por carabineros y al traspasar el eje de la calzada, una señal de pare, colisionan lamentablemente una víctima civil que se encontraba transitando en su respectivo vehículo en el lugar".

Respecto de las causas de muerte del presunto delincuente, el fiscal indicó que aún deben ser determinadas mediante las diligencias correspondientes.

"La primera para la identificación absoluta de su verdadera identidad de quienes se encontraban a bordo de este vehículo que tenía un encargo policial vigente y en segundo lugar respecto al fallecido indagar lo más pronto cuáles son las causas de su muerte".

Investigan si hubo disparos y qué ocurrió dentro del vehículo

Una de las principales diligencias apunta a establecer si el presunto delincuente que murió en el Hospital El Carmen falleció producto de las lesiones provocadas por el accidente o por eventuales impactos de bala.

Carabineros confirmó que uno de sus funcionarios efectuó un disparo durante el hecho, pero hasta ahora no se ha establecido que esa haya sido la causa de muerte del sujeto.

La Fiscalía también espera los peritajes de los equipos especializados de Carabineros para determinar si en el automóvil volcado había armas u otros elementos utilizados para cometer delitos. En el interior del vehículo ya se habrían observado cajas de cigarrillos correspondientes a la mercadería robada.