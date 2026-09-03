"Es un alivio": Bachelet reconoce que no será secretaria general de la ONU

03 sept. 2026 - 14:50 hrs.

¿Qué pasó?

Entre risas, Michelle Bachelet reconoció este jueves que su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas no prosperará. La expresidenta hizo la revelación durante un foro sobre migración, mientras analizaba el nuevo escenario geopolítico y las dificultades que enfrenta el organismo internacional.

Bachelet participó en el encuentro “Migración: Desafíos para el mundo, América Latina y Chile”, organizado por la Universidad Diego Portales. Allí sostuvo que las grandes potencias han perdido capacidad de influencia y vinculó ese escenario con el debilitamiento de la cooperación internacional.

¿Qué dijo Bachelet?

“El poder blando de Estados Unidos ha caído y el poder blando de China ha caído mucho (...), esa es mi opinión. No seré secretaria general y puedo darla. Es un alivio”, afirmó entre risas.

La exmandataria también relató una conversación con una conocida estadounidense, quien le preguntó para qué quería asumir la Secretaría General si Naciones Unidas tenía poco margen para actuar.

“Si no se puede hacer nada, ¿para qué quiere ser secretaria general?”, le planteó la mujer, según relató Bachelet. La expresidenta respondió con ironía: “Tal vez porque sé que no voy a ser secretaria general”.

Su candidatura había contado con el respaldo de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y México, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, las primeras consultas informales entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad dejaron a Bachelet sin los consensos necesarios y rezagada frente a otras candidaturas.

“Eso no lo haces desde Nueva York”

Durante su intervención, Bachelet también planteó qué características debería tener quien encabece Naciones Unidas en el actual escenario internacional.

A su juicio, el cargo requiere una persona capaz de anticiparse a los problemas y trabajar directamente en los lugares donde ocurren. “Eso no lo haces desde Nueva York, y eso a algunos poderosos no les gusta”, sostuvo.

La expresidenta cuestionó además que las tensiones entre las potencias hayan favorecido la confrontación por sobre la búsqueda de acuerdos vinculantes.

Los desafíos que requieren cooperación

Pese a la situación que atraviesa Naciones Unidas, Bachelet defendió la necesidad de mantener espacios de cooperación internacional para enfrentar problemas que afectan a distintos países.

“El mundo tiene desafíos que son globales y que nadie va a poder resolver por sí solo”, afirmó.

Entre ellos mencionó el cambio climático y la inteligencia artificial. Sobre el primero, señaló que Naciones Unidas lo aborda como una “triple crisis planetaria”, que incluye el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

En cuanto a la inteligencia artificial, planteó la necesidad de establecer regulaciones y reglas claras.

“Naciones Unidas ha dejado de ser relevante”

Bachelet también entregó su diagnóstico sobre el momento que vive el organismo internacional y apuntó a una pérdida de protagonismo frente a otras formas de abordar los conflictos.

“Siento que Naciones Unidas ha dejado de ser relevante porque se ha tomado otras opciones. Opciones que se llaman desde unilaterales a multilaterales”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó la situación en Irán y el papel de Qatar, Pakistán y Omán, señalando que se han utilizado fórmulas para abordar problemas en las que Naciones Unidas no participa directamente.

Para la expresidenta, este escenario está marcado por el debilitamiento del multilateralismo, la falta de confianza y una mayor disposición a optar por la confrontación.