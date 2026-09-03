¿La hora de colación cuenta como hora trabajada?

03 sept. 2026 - 16:00 hrs.

El tiempo destinado a la alimentación en el ámbito laboral suele generar dudas frecuentes entre trabajadores y empleadores en Chile. Comprender cómo se regula este descanso resulta fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y estructurar correctamente la jornada de trabajo diaria.

¿Qué establece el Código del Trabajo sobre la colación?

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 34 del Código del Trabajo, la jornada laboral diaria se debe dividir en dos partes. Entre ambas se debe otorgar un intervalo de descanso de, al menos, 30 minutos mínimos obligatorios, destinado a que los trabajadores puedan consumir sus alimentos.

Si bien la ley fija este lapso mínimo de media hora, el empleador y el trabajador (o a través de convenios colectivos) pueden pactar una duración superior. Sin embargo, la Dirección del Trabajo (DT) precisa que esta extensión debe responder a un criterio prudente e interrupciones razonables, sin prolongar demasiado la permanencia del trabajador en el lugar de trabajo.

¿Cuenta la hora de colación como hora trabajada?

Por regla general, la hora de colación no se considera dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Al constituir un descanso efectivo donde el colaborador queda exento de sus funciones y fuera de la disposición inmediata del empleador, dicho lapso no suma para el cómputo del límite legal de horas semanales ni para el pago de la remuneración básica.

Excepciones a la regla

Existen situaciones puntuales en las que este intervalo sí puede ser imputado a la jornada computable:

Trabajos de proceso continuo : En faenas que exigen una atención ininterrumpida y donde el trabajador deba alimentarse en el mismo sitio sin abandonar sus labores.

: En faenas que exigen una atención ininterrumpida y donde el trabajador deba alimentarse en el mismo sitio sin abandonar sus labores. Acuerdos o contratos colectivos: Las partes pueden pactar explícitamente en el contrato individual o colectivo que el tiempo de colación forme parte de la jornada remunerada.

Con la implementación de la Ley de 40 Horas, la regla sobre el descanso para comer no cambia en su esencia: la colación sigue estando excluida de las horas de trabajo efectivo, salvo los acuerdos específicos previos.

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