Lanzan venta de bodega con hasta 70% de descuento: Hay desde parrillas a cafeteras disponibles
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Equipar la cocina suele requerir una inversión significativa, pero la modalidad de productos reacondicionados y Open Box es la opción preferida de quienes buscan calidad a precios convenientes. En este escenario, Kitchen Center anunció su esperada venta de bodega entre el 4 y el 6 de septiembre, ofreciendo oportunidades de compra con rebajas de hasta un 70%.
La iniciativa nació tras el auge del comercio electrónico durante la pandemia, que incrementó las devoluciones de productos. Para evitar la acumulación de stock, la compañía aprovechó su servicio técnico propio y la disponibilidad de repuestos.
A esta estrategia se sumó un fuerte compromiso con la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de normativas como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), permitiendo que menos del 10% de las unidades devueltas terminen como chatarra.Ir a la siguiente nota
Ofertas destacadas del evento
Entre las oportunidades imperdibles durante el evento destacan:
- Parrilla Kamado FDV Tokio 19” (versiones Green, Black y Blue): baja a $359.990 (55% de descuento).
- Batidora Pedestal Aura FDV Negra: pasa de $299.990 a $183.990.
- Enfriador de Vino FDV Novus 8: disminuye de $149.990 a $82.990.
- Horno Pizza Toscano FDV: se reduce de $179.990 a $99.990.
- Cafetera Espresso Delicato 1,1 L FDV: disponible a $99.990.
Desde la marca aclaran que, mientras los artículos Open Box solo presentan detalles en el embalaje, los mayores descuentos corresponden a unidades con pequeñas marcas estéticas laterales o posteriores, pero su funcionalidad está intacta.
Además de su formato presencial, Kitchen Center ha comenzado a expandir este catálogo a su canal online, donde ofrece un stock limitado de refrigeradores y hornos reacondicionados.
Paralelamente, el proyecto genera un impacto social positivo. Mediante alianzas con liceos técnicos, capacita a jóvenes estudiantes para que se conviertan en los futuros técnicos de la empresa.
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