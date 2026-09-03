Lanzan venta de bodega con hasta 70% de descuento: Hay desde parrillas a cafeteras disponibles

03 sept. 2026 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

Equipar la cocina suele requerir una inversión significativa, pero la modalidad de productos reacondicionados y Open Box es la opción preferida de quienes buscan calidad a precios convenientes. En este escenario, Kitchen Center anunció su esperada venta de bodega entre el 4 y el 6 de septiembre, ofreciendo oportunidades de compra con rebajas de hasta un 70%.

La iniciativa nació tras el auge del comercio electrónico durante la pandemia, que incrementó las devoluciones de productos. Para evitar la acumulación de stock, la compañía aprovechó su servicio técnico propio y la disponibilidad de repuestos.

A esta estrategia se sumó un fuerte compromiso con la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento de normativas como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), permitiendo que menos del 10% de las unidades devueltas terminen como chatarra.

Ofertas destacadas del evento

Entre las oportunidades imperdibles durante el evento destacan:

Parrilla Kamado FDV Tokio 19” (versiones Green, Black y Blue) : baja a $359.990 (55% de descuento).

: baja a $359.990 (55% de descuento). Batidora Pedestal Aura FDV Negra : pasa de $299.990 a $183.990.

: pasa de $299.990 a $183.990. Enfriador de Vino FDV Novus 8 : disminuye de $149.990 a $82.990.

: disminuye de $149.990 a $82.990. Horno Pizza Toscano FDV : se reduce de $179.990 a $99.990.

: se reduce de $179.990 a $99.990. Cafetera Espresso Delicato 1,1 L FDV: disponible a $99.990.

Desde la marca aclaran que, mientras los artículos Open Box solo presentan detalles en el embalaje, los mayores descuentos corresponden a unidades con pequeñas marcas estéticas laterales o posteriores, pero su funcionalidad está intacta.

Además de su formato presencial, Kitchen Center ha comenzado a expandir este catálogo a su canal online, donde ofrece un stock limitado de refrigeradores y hornos reacondicionados.

Paralelamente, el proyecto genera un impacto social positivo. Mediante alianzas con liceos técnicos, capacita a jóvenes estudiantes para que se conviertan en los futuros técnicos de la empresa.

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