Famosa tienda de retail se irá de mall del sector oriente de Santiago: Cierre se efectuaría a inicios de 2027

02 sept. 2026 - 09:20 hrs.

El sector del comercio minorista en Chile continúa experimentando ajustes estratégicos de gran envergadura. En esta oportunidad, uno de los centros comerciales más emblemáticos de la Región Metropolitana enfrenta una modificación sustancial en su oferta comercial, tras confirmarse la salida de uno de los grandes operadores de tiendas que lo ha acompañado durante décadas.

La medida responde a los planes de desarrollo y rediseño arquitectónico que el Parque Arauco de Las Condes realizará en los próximos años para modernizar sus espacios y optimizar el flujo de visitantes.

Esta salida no responde a un cierre intempestivo, sino a un hito programado dentro de los plazos de renovación de contratos y plan maestro de infraestructura del complejo.

Desde la administración del centro comercial destacaron que la relación comercial entre ambas partes se mantiene en excelentes términos, coordinando una transición ordenada que permitirá mantener la continuidad operacional durante los próximos meses y asegurar el bienestar laboral de sus colaboradores mediante planes de reubicación en otras sucursales.

¿Cuál es la tienda que dejará el Parque Arauco?

La tienda en cuestión es Ripley, firma de retail que bajaría las cortinas de su icónica tienda ubicada en Parque Arauco Kennedy en febrero de 2027.

Según informó Chocale, la decisión se concretó al no renovarse el contrato, abriendo paso a los ambiciosos proyectos de reconversión que el centro comercial tiene previstos para ese sector del inmueble.

A pesar del fin de este emblemático local en Las Condes, ambas compañías reafirmaron su alianza estratégica para futuros desarrollos en otros puntos del país, como la ampliación del Mall Curicó.

En tanto, respecto al personal afectado en la tienda capitalina, la empresa se comprometió a reubicar a sus trabajadores en sus distintas sucursales de la Región Metropolitana.

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