Amago de incendio afecta a la casa central de la Usach: Fuego fue controlado

02 sept. 2026 - 04:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un amago de incendio se registró durante la madrugada de este miércoles en la casa central de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), ubicada en Estación Central, Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar de Radio Bio Bio, la emergencia se originó en un sector del Salón de Honor, ubicado en el tercer piso del edificio y a un costado de la rectoría.

Hasta el lugar llegaron al menos tres carros de Bomberos para trabajar en la emergencia, logrando controlar las llamas.

¿Qué se sabe de la emergencia?

Por ahora, se desconoce el origen del fuego y tampoco se ha establecido la magnitud de los daños provocados tanto por las llamas como por el humo.

Tras controlar la emergencia, los equipos se encuentran realizando labores de ventilación al interior del recinto.

Además, una ambulancia llegó hasta el sector de la casa central. Sin embargo, hasta el momento no existe información respecto de personas heridas o de algún funcionario de Bomberos que haya resultado afectado durante el procedimiento.

Se espera que durante las próximas horas se conozcan mayores antecedentes sobre el origen del incendio y los eventuales daños registrados en las dependencias de la Usach.

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