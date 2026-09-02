Cortes de agua este miércoles en Santiago: Estas son las 5 comunas afectadas y sus horarios

02 sept. 2026 - 00:55 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles 2 de septiembre se registrarán cortes de agua programados en sectores de cinco comunas de la Región Metropolitana, con interrupciones que tendrán distintas duraciones.

Los trabajos contemplan cortes que comenzarán durante la tarde y, en algunos casos, se extenderán hasta la madrugada del jueves.

¿Cuáles son las comunas afectadas?

Lo Barnechea

El corte de agua comenzará a las 15:00 horas del miércoles y se extenderá hasta las 06:00 horas del jueves 3 de septiembre.

Providencia

La interrupción del suministro está programada desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 03:00 horas del jueves.

Peñalolén

El corte se realizará desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 03:00 horas del jueves.

Macul

La interrupción del suministro está programada entre las 15:00 y las 21:00 horas del miércoles.

La Florida

El corte de agua se extenderá desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles.

Cabe señalar que estos cortes corresponden a sectores determinados de las comunas mencionadas, por lo que no necesariamente afectarán a todos los hogares de cada comuna. La información oficial sobre los trabajos programados puede ser consultada en Aguas Andinas ingresando aquí.