¿Tendrás corte de luz este miércoles? Revisa las 11 comunas de Santiago donde habrá interrupciones

01 sept. 2026 - 23:55 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles 2 de septiembre se registrarán cortes de luz programados en sectores de 11 comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos en la red eléctrica.

Las interrupciones se realizarán en distintos horarios y afectarán a sectores específicos de las comunas, por lo que no necesariamente se verá afectado todo su territorio.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este miércoles?

Colina

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del miércoles 2 de septiembre.

Lo Barnechea

Desde las 17:00 hasta las 19:00 horas del miércoles 2 de septiembre.

Quilicura

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 2 de septiembre.

Renca

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 2 de septiembre.

Providencia

Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas del miércoles 2 de septiembre.

Ñuñoa y Providencia

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del miércoles 2 de septiembre.

Santiago

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 2 de septiembre.

La Granja

Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas del miércoles 2 de septiembre.

Pedro Aguirre Cerda

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 2 de septiembre.

Cerrillos

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 2 de septiembre.

Maipú

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del miércoles 2 de septiembre.

Cabe señalar que los cortes corresponden a sectores determinados de las comunas mencionadas. Para revisar si un domicilio específico se encuentra dentro de las zonas afectadas, se puede consultar el mapa de cortes programados de Enel ingresando aquí.