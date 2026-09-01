Simulaba hacer deporte para asaltar a estudiantes: Cae falso "runner" vinculado a robos violentos en La Reina

01 sept. 2026 - 20:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 42 años que simulaba salir a trotar para seleccionar a sus víctimas y asaltar en La Reina fue detenido tras un trabajo coordinado entre la SIP de la 16.ª Comisaría de Carabineros y la Fiscalía de Las Condes.

De acuerdo con antecedentes policiales, el sujeto aprovechaba la tranquilidad de los barrios de la comuna para acechar a sus víctimas y atacarlas por la espalda para arrebatarles sus pertenencias.

Tras su captura en la calle, personal del GOPE allanó su domicilio y encontró la vestimenta deportiva con la que aparecía en las cámaras de seguridad. Después de ser formalizado, la justicia ordenó su ingreso inmediato a prisión preventiva.

Cacería en Julia Bernstein y Álvaro Casanova

El modus operandi investigado era simple pero efectivo: salía a las calles en buzo y zapatillas para aparentar que hacía ejercicio. Sin embargo, según la Fiscalía, en lugar de entrenar, habría recorrido los sectores residenciales buscando jóvenes que caminaran solos para abordarlos con violencia y quitarles sus teléfonos celulares.

La comisaria de la 16.ª Comisaría de La Reina, mayor Carolina Constanzo, explicó cómo las denuncias y el registro de las cámaras clave permitieron rastrearlo: “Personal de la SIP y la Fiscalía dieron con este sujeto que, vistiendo ropa deportiva y haciéndose pasar por corredor, seguía a sus víctimas para posteriormente, de manera violenta, intimidarlas y sustraerles sus especies. En los tres casos investigados, las víctimas fueron menores de edad”.

El fiscal de Las Condes, José Reyes Klenner, detalló los puntos exactos donde atacaba el imputado: “Estos hechos ocurren el 10 y el 25 de julio en el sector de Julia Bernstein y en Álvaro Casanova. Lo relevante es el modo de operar, en el que aparentaba hacer deporte para disimular sus reales intenciones y luego abordaba a las víctimas por la espalda”.

Prisión preventiva y nuevas causas en la mira

En la audiencia de formalización, la Fiscalía le imputó cargos por robo con violencia e intimidación. Considerando la agresividad de los ataques y sus antecedentes —registra siete detenciones previas por lesiones, amenazas y robos—, el tribunal dictó su prisión preventiva y fijó un plazo de investigación de 90 días.

El Ministerio Público investiga si el patrón se repitió en otras zonas del sector oriente de Santiago durante las últimas semanas.

“Hemos detectado otras denuncias similares que pudieran corresponder a este mismo sujeto. Estamos vinculando las causas respecto de esos hechos y de la evidencia que se recogió al momento de la detención”, concluyó el fiscal Reyes.