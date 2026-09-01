Canciller Pérez Mackenna y derogación de decreto argentino por el Estrecho de Magallanes: "Está listo para la firma desde marzo"

01 sept. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

El canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó que el Gobierno argentino tiene desde marzo el documento necesario para eliminar la declaración de soberanía compartida sobre el Estrecho de Magallanes, a la espera de la firma del Presidente Javier Milei.

"Cuando llegamos al gobierno en marzo, el primer viaje que hicimos fue justamente a la República de Argentina y el canciller en esa oportunidad me ratificó que efectivamente esto estaba para la firma del Presidente en aquella época", comentó el canciller en punto de prensa en el Congreso.

El compromiso de la Casa Rosada

Y agregó que “está listo para la firma desde entonces. Nosotros, cada vez que hemos tenido oportunidad de conversarlo con nuestra contraparte argentina, le hemos recordado que eso está pendiente y que tienen que cumplirnos con firmar este decreto".

“Tengo una excelente relación con mi par en Argentina, tenemos muy buenas relaciones. El compromiso del canciller es que van a firmarlo y yo espero que se cumpla", añadió el ministro de Relaciones Exteriores de Chile.

Reclamo formal y cita clave entre Kast y Milei

Sobre los dichos del general Valverde y la molestia expresada por Chile, Pérez Mackenna recordó que "nosotros cumplimos con nuestra nota de protesta. Ahí está lo que hicimos, y la reacción fue inmediata y positiva".

Finalmente, sobre la reunión que sostendrán Kast con Milei afirmó que en la conversación "van a estar todos los temas que nos ocupan y nos preocupan con Argentina, así que este va a ser un tema que va a estar arriba de la mesa".