Adiós al examen de grado: Universidad cambia la forma de evaluar a sus futuros abogados

01 sept. 2026 - 12:16 hrs.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Talca es una de las más reconocidas del país: está dentro de las 400 mejores escuelas del mundo en su área, según el ranking QS 2025, y recibió la máxima acreditación, por siete años. En ese contexto, acaba de realizar un cambio rotundo a los requisitos de titulación de sus alumnos.

Hasta ahora, el plan de estudios contemplaba en la licenciatura una evaluación oral y otra escrita sobre el estudio de casos. Con la nueva malla, que entra en vigencia junto con los alumnos que ingresen en 2027, la licenciatura queda incluida dentro de los cinco años de duración de la carrera y dejará de ser prueba única.

Cómo funciona el cambio

"En el décimo semestre los estudiantes tienen un curso de integración y evaluación de conocimientos en Derecho Civil, que tiene 13 créditos —o sea, un crédito muy alto— y otro en Derecho Procesal, también de 13 créditos", explica Óscar Guzmán Zepeda, director de la Escuela de Derecho U. de Talca, a LUN.

Los fundamentos del cambio apuntan a beneficiar a los futuros estudiantes: deberán terminar sus cursos, dejar la licenciatura bajo el brazo y, posteriormente, tras realizar su práctica, la Corte Suprema les entrega el título de abogado.

"Estos cursos, que son con profesores y horas de docencia directa, van a abordar resolución de casos durante todo el semestre y se va a ir evaluando continuamente. Cada uno tiene una prueba final", agregó el académico. "Es una actividad de mucha mejor manera las competencias, es un estudio monitoreado por profesores, lo que no sucede con las actividades cuando están fuera del plan de estudio", precisó.

El beneficio en los tiempos de titulación

"Del mismo modo, genera un importante beneficio en la duración real, el gran problema de las carreras de Derecho. Un examen de grado fuera del plan de estudio puede aumentar hasta dos o tres años su duración y afecta la intención laboral de los futuros titulados", indica Guzmán Zepeda.

Al estar incluida dentro de la malla, los alumnos de la U. de Talca seguirán contando con gratuidad y todos los beneficios durante la realización de la licenciatura.

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