Temblor se registra en la zona centro norte: Revisa la magnitud y su epicentro

01 sept. 2026 - 08:29 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este martes 1 de septiembre se registró un sismo de magnitud 4.3 a las 08:15 horas en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 36 km al suroeste de Punta de Choros en la región de Coquimbo, con una profundidad de 32 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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