"Aparece la probabilidad": Alejandro Sepúlveda detalla si continuarán las lluvias durante primera semana de septiembre en Santiago

30 ag. 2026 - 16:19 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, entregó un completo pronóstico para la semana que está por comenzar en la Región Metropolitana (inicia septiembre), dilucidando si las precipitaciones se harán presentes nuevamente en la ciudad de Santiago.

Probabilidad de chubascos en la capital

De entrada, el comunicador recordó que después de las 17:00 horas de este domingo "comienza a aparecer la probabilidad de precipitaciones, las cuales se mantendrán, la probabilidad de chubascos por aquí, por allá, débiles, desde esta noche hasta mañana en la madrugada".

Sepúlveda indicó que los chubascos podrían ocurrir hasta las 06:00 horas de mañana lunes y que "no se puede descartar ante estos eventos; la posibilidad es requetebaja, pero no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta eléctrica en sectores de cordillera".

Ante estas precipitaciones, el periodista recordó que los chubascos "son nubadas sectorizadas, puntuales, no generalizadas" que serán de carácter débil en el valle, aunque "en los sectores cordilleranos pueden ser con un poquito de ganas".

¿Lloverá el resto de la semana en Santiago?

Tras reiterar que los chubascos podrían continuar "hasta las 6 de la madrugada del lunes", explicó que para el resto de esa jornada y para el día martes, la nubosidad va a retroceder y se pueden esperar máximas de 23° e incluso 24°.

"El miércoles aparece la probabilidad de chubascos", anunció posteriormente, pero explicó que estas nuevas precipitaciones ocurrirían "solo en la cordillera de la Región Metropolitana".

"El jueves también vamos a rondar los 20° y, por ahora, salvo la probabilidad de precipitaciones en la cordillera el miércoles, no se ven lluvias por lo menos hasta el 10 de septiembre", dijo inmediatamente después.

Tras ser consultado por la posibilidad de lluvias para Fiestas Patrias, Alejandro Sepúlveda reiteró que "por lo menos hasta el 10 (de septiembre) no se ve un evento importante de precipitaciones para la capital".

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