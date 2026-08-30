Menor de 5 años permanece internado tras intoxicación con cocaína en Viña del Mar

30 ag. 2026 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un niño de 5 años permanece internado en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar luego de sufrir una intoxicación por cocaína, hecho que es investigado por la PDI y el Ministerio Público.

El menor ingresó al recinto asistencial el pasado 28 de agosto, luego de presentar, según informó PDI, "un cuadro convulsivo y de intoxicación". Tras ser sometido a distintos exámenes, se detectó la presencia de cocaína en su organismo.

A raíz de estos antecedentes, la Fiscalía de Flagrancia instruyó a detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI realizar las diligencias para esclarecer cómo el niño tuvo contacto con la sustancia.

En el marco de la investigación, los detectives ingresaron al domicilio donde vive el menor y encontraron envoltorios que contenían cocaína.

El hallazgo derivó en la detención del padre del niño, quien quedó a disposición del Tribunal de Garantía de Viña del Mar, donde se decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

En tanto, el menor continúa internado en el Hospital Gustavo Fricke. Sin embargo, se informó que ya se encuentra fuera de riesgo vital.