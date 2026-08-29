Temblor se registra en la zona norte: conoce la magnitud y epicentro del sismo

29 ag. 2026 - 18:49 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 29 de agosto, a las 18:40 horas, un temblor de magnitud 3.6 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 65 km al norte de Pica, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 100 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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