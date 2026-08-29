Más de 222 mil adultos mayores accedieron a rebaja de contribuciones del Beneficio para Personas Mayores

29 ag. 2026 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos informó que 222.788 personas mayores, 133.406 mujeres y 89.214 hombres, accedieron al Beneficio para Personas Mayores (BAM).

Este les permite acceder a una rebaja de 50% o 100% en el monto a pagar de las contribuciones de acuerdo a sus ingresos y el cumplimiento de los requisitos legales.

Según información oficial del SII, "se evalúa a partir de agosto de cada año y se aplica a las cuotas de septiembre y noviembre de 2026 y a las cuotas de abril y junio de 2027. Si eres beneficiario, te notificaremos oportunamente en tu domicilio o correo electrónico registrado".

El SII dispuso de un portal informativo (pincha acá) donde se pueden conocer detalles y requisitos del beneficio, así como ingresar una solicitud de revisión en caso de no figurar como beneficiario.

El Beneficio para Personas Mayores es una medida vigente, distinta de la eventual exención de contribuciones para la vivienda principal contemplada en el proyecto de reconstrucción, que actualmente se encuentra en su trámite en el Tribunal Constitucional.

Esta propuesta, que consideraría una exención voluntaria para personas de 65 años o más, sujeta a los requisitos que finalmente establezca la ley, es una iniciativa independiente, que se estima entraría en vigencia el 1 de enero de 2027.

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