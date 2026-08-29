"La vida tenía otros planes para mi": Gala se relaja tras lío de infidelidad con Luis Jiménez y Coté López

29 ag. 2026 - 15:20 hrs.

La española Gala Caldirola se encuentra lejos de Chile, tratando de olvidar sus problemas y disfrutando de la vida.

Así por lo menos se vio reflejado en su cuenta de Instagram, donde se lució en traje de baño y dándose un buen chapuzón en el mar.

Y es que la modelo subió un video a su cuenta de Instagram donde se le ve relajada, con un panorama francamente relajante: Una solitaria playa, con un tranquilo mar y solo un perro que se cruza en su carrera a las olas.

Lo anterior lo coronó con un mensaje que se llenó de mensajes positivos: "Supongo que la vida tenía otros planes para mí".

Gala no se refirió en ningún momento a la entrevista que dio Coté López a un programa de televisión, donde le pidió perdón por el trato que le dio en ese espacio el viernes 21 de agosto.

Tampoco hizo alusión a Luis Jiménez, su expareja, quien no ha comentado nada en sus redes sociales al respecto.

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