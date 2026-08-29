"¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo?": Video muestra la desesperación de un padre víctima del violento robo de su vehículo

29 ag. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

Los repetidos gritos de "¿Dónde está mi hijo?" evidenciaron la desesperación que vivió un padre víctima de la delincuencia en la comuna de Vitacura, en el sector oriente de la Región Metropolitana.

La angustia de un padre víctima de asalto

El hombre había sido abordado en un strip center de la calle Luis Pasteur por un grupo de delincuentes que le robó su vehículo justo en momentos en que se encontraba en compañía de su pequeño hijo.

Tras ser bajado violentamente del automóvil, el hombre comenzó repetidamente a buscar al niño que no podía divisar. "¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Julián?", se le escuchaba gritar en el video que se viralizó en redes sociales.

Afortunadamente, la periodista de Meganoticias, Daniela Valdés, explicó que el menor pudo bajar por sus propios medios del auto y se reunió unos momentos después con su padre.

Joven de 18 años detenido tras el robo

Tras denunciar los hechos, las diligencias y fiscalizaciones del Plan ANEN de Carabineros del SEBV y Radiopatrullas ubicaron el vehículo robado en la comuna de Lo Prado.

Allí se detuvo a "un sujeto sorprendido con un armamento tipo pistola, y comprobando que mantenía una orden de detención vigente por el delito de robo con intimidación del pasado 5 de agosto".

"Mediante peritajes, se ha acreditado la participación del detenido al posicionarlo en el sitio del suceso; esto gracias a cámaras que registraron el delito, como la propia declaración de víctimas y testigos", detalló la policía civil.

"El imputado tiene 18 años, con antecedentes policiales por receptación, robo con violencia y robo por sorpresa", añadieron.

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