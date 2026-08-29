Confirman que vientos registrado en Yungay corresponden a tornado categoría EF0: Revisa la velocidad que alcanzó el fenómeno

29 ag. 2026 - 12:24 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, Meganoticias Siempre Juntos conversó con el delegado presidencial del Ñuble, Diego Sepúlveda, quien confirmó que los fuertes vientos registrados la noche del viernes en Yungay corresponden a un tornado de categoría EF0.

Confirman tornado en Yungay

"La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) hace un par de minutos ya nos confirmó que efectivamente es un tornado con una clasificación preliminar de EF0 en la comuna de Yungay", anunció la autoridad.

"¿Qué quiere decir que es EF0? Que la velocidad del viento es entre los 105 y los 137 km/h; es una categoría de daño leve", añadió el delegado presidencial.

Sepúlveda detalló además que los daños esperados "son algunas tejas caídas, otras pequeñas piezas de los tejados pueden salir, caídas de ramas de árboles y sobre todo algunos árboles que puedan tener una poca profundidad también ser arrancados".

La clasificación de la Escala de Fujita Mejorada entregada por el delegado presidencial es de carácter preliminar, ya que, al no existir radares meteorológicos en el país, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) debe hacer un estudio de campo para determinar a posteriori la clasificación del tornado.

¿Cómo se clasifican los tornados?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos explica en su sitio web que la Escala de Fujita Mejorada se utiliza desde el 1 de febrero de 2007 para clasificar los tornados, según la intensidad estimada de los vientos y los daños materiales que provoca.

La escala se divide en las siguientes seis categorías:

EF0: 105-137 km/h y daños leves .

. EF1: 138-178 km/h y daños moderados .

. EF2: 179-218 km/h y daños considerables .

. EF3: 219-266 km/h y daños graves .

. EF4: 267-322 km/h y daños devastadores .

. EF5: >233-450 km/h y daños increíbles.

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