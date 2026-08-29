Le dispararon en más de 10 oportunidades: Adolescentes de 17 años muere asesinado en presunto "ajuste de cuentas" en Puente Alto

29 ag. 2026 - 12:37 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI investigan el asesinato de una adolescente de 17 años víctima de un presunto "ajuste de cuentas" en el sector de Bajos de Mena de la comuna de Puente Alto.

Adolescente muere asesinado en Puente Alto

De acuerdo al relato de la periodista de Meganoticias, Daniela Valdés, al joven le dispararon en más de 10 oportunidades desde un vehículo que llegó al sector en donde se encontraba.

El crimen ocurrió durante la madrugada a la salida de un block de departamentos ubicado en la calle El Sauce del barrio que se ha hecho tristemente célebre por sus recurrentes crímenes.

Luego del ataque, el adolescente fue llevado al Cesfam Raúl Silva Henríquez, en donde solo se pudo constatar su fallecimiento debido a la gravedad de su herida.

La fiscal ECOH Camila López informó que el menor de 17 años resultó herido "con un impacto balístico en la parte cervical".

"Se están realizando las diligencias para ver las circunstancias de los hechos y, por supuesto, identificar a las personas que cometieron este delito", añadió la persecutora.

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