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Tras fenómeno registrado en Yungay: Emiten aviso de "nubes convectivas con características tornádicas" en sectores de dos regiones

¿Qué pasó?

Luego de los vientos tornádicos en la comuna de Yungay, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por el "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" en sectores de dos regiones del país.

Aviso de nubes convectivas

De acuerdo al organismo, el aviso se origina en una "inestabilidad atmosférica" y estará vigente entre la mañana y la tarde de este sábado 29 de agosto en sectores de Ñuble y Biobío.

La DCM advirtió también por la "probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos".

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Región de Ñuble

  • Litoral.
  • Cordillera Costa.
  • Valle.

Región del Biobío

  • Litoral.
  • Cordillera Costa.
  • Valle.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

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Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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